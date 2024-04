Ferka revela el daño físico que sufrió cuando Christian Estrada intentó robarle a su hijo

Ferka estuvo invitada al programa “Qué Buena Hora” y ahí compartió las secuelas que le dejó el que su expareja, Christian Estrada, intentara robarse a su hijo en un centro comercial.

Recordemos que en 2022 la pareja anunció su ruptura poco después de haber bautizado a su hijo debido a un fuerte problema que se suscitó con la madre del modelo, entonces, en uno de los encuentros que tenían para que él pudiera convivir con su hijo, intentó llevárselo en compañía de abogados falsos.

El video de Ferka gritando y llorando pidiendo que le devolvieran a su hijo no tardó en hacerse viral y poco después Christian Estrada fue detenido, aunque al día siguiente fue puesto en libertad.

Ferka sufrió un ataque de ansiedad por estrés

Aunque Ferka ha hablado de lo que vivió en ese momento, se enfocó más en la demanda por la custodia y manutención de su pequeño. Después de salir de “La Casa de los Famosos México” quiso resolver la situación a solas con Christian Estrada, quien la volvió a engañar y sigue sin pasarle dinero a su hijo.

La actriz asegura que el día que su ex intentó llevarse a su hijo, la cara y las manos se le empezaron a achuecar, por si fuera poco también presentó problemas con el control de esfínteres.

“Hasta la cara se me enchuecó, fue horrible, un suceso que me detonó y hasta los brazos se me hicieron así -hacia arriba- (...) Fue cuando me intentaron quitar a mi hijo, me vino de mucho estrés de horas”, relató Ferka.

María Fernanda Quiroz dijo que tuvo que ser atendida por los paramédicos en ese momento y después un especialista le explicó que tuvo un ataque de ansiedad por estrés.

Afortunadamente, Ferka no ha vuelto a sufrir de esos ataques de pánico generados por el exceso de estrés que le produjo esa situación.