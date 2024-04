SEVENTEEN orquesta el mundo con ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’

SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

Este lunes 29 de abril, el grupo SEVENTEEN, conformado por S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON y DINO, presenta su más reciente material discográfico ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’, el cual se compone de 33 canciones en total, con ”MAESTRO” como el sencillo principal.

Fue en mayo de 2015 cuando SEVENTEEN hizo su debut con el mini álbum ‘17 CARAT’, con el cual, lograron abrirse paso en la industria y posicionarse como uno de los grupos más grandes dentro de la escena del k-pop o pop coreano, por eso mismo, este 2024 optaron por lanzar un álbum que compila las canciones más significativas para el grupo a lo largo de estos nueve años, “Regresamos después de seis meses del estreno de nuestro último material y con esto abrimos paso a un nuevo comienzo”, compartió MINGYU durante una conferencia de prensa llevada a cabo previo al estreno de ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’ donde Publimetro México tuvo la oportunidad de asistir.

SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

El álbum está compuesto de dos CDs e incluye versiones coreanas de 8 sencillos japoneses, así como 20 sencillos de lanzamientos coreanos anteriores, una versión instrumental del single debut del grupo, “Adore U”, y las nuevas canciones “MAESTRO”, “LALALI” del Hip-hop Team, “Spell” del Performance Team y “Cheers to Youth” del Vocal Team, cabe señalar que para este comeback, se estrenarán cuatro videos musicales; con “MAESTRO” se invita a la reflexión de “¿Quién es el verdadero MAESTRO?”, a “LALALI” lo definen como confianza, con “Spell” mostrarán ese lado soñador y sentimental, y para “Cheers to Youth”, celebrarán la belleza y esencia de la juventud. Sin pasar por alto que horas antes de este estreno, la agrupación ofreció una serie de conciertos encore ″'Follow Again’ in Seoul’ donde sus fans pudieron escuchar por primera vez en vivo estos temas.

Por su parte, WOOZI señaló que este material simplemente se trata de 13 miembros que vienen a orquestar el mundo, “Si escuchan ‘MAESTRO’ podrán percibir varios elementos de nuestras canciones pasadas, son siete temas los cuales están incluidos en este sencillo principal”, dijo, a lo que JEONGHAN agregó, “Es esa visión que queremos tener con CARAT, se podría decir que es nuestro pasado, presente y una adelanto de nuestro futuro o lo que está por venir”. Con respecto al video musical, SEUNGKWAN reveló que dentro de ‘MAESTRO’ podrán encontrar muchos easter eggs y se hizo uso de la inteligencia artificial.

MINGYU. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

JOSHUA. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

SEUNGKWAN. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

DK. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

THE 8. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

WOOZI quien sigue produciendo las canciones tal y como lo hizo desde el inicio del grupo, recalcó que buscan mostrar una nueva faceta, algo que no se ha visto antes, “Queremos ir a otros lugares y eso es gracias a la pasión que tenemos. He intentado usar inteligencia artificial para hacer canciones y como en todo, hay pros y contras pero la tecnología sigue avanzando pero aunque eso sea así, queremos mantener nuestra identidad”, compartió cuando se le interrogó acerca del arte que se puede crear con el uso de la tecnología y añadió que siempre buscan desafiarse, “Siempre nos mostramos como lo que somos y nuestras canciones siempre están evolucionando, siempre le entregaremos algo nuevo”.

WONWOO. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

DINO. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

JEONGHAN. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

HOSHI. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

La portada de ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’ se realizó en colaboración con el ilustrador Max Dalton, conocido por su trabajo en la cinta ‘The Grand Budapest Hotel’, la cual es colección de escenas que representa los estrenos pasados del grupo de 13 músicos, “Es una compilación de los últimos nueve años desde nuestro debut, nueve años han hecho que nuestra confianza crezca. Han habido muchos desafíos y momentos hermosos y quisimos compilarlos aquí”, enfatizó S.COUPS a lo que HOSHI agregó, “Quiero que la gente nos admire y con eso sentir que hicimos un gran trabajo”.

S.COUPS. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

VERNON. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

JUN. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

WOOZI. SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

Durante los últimos minutos de la conferencia, a SEVENTEEN se le preguntó acerca de la fórmula que se tiene que seguir para llevar casi 10 años dentro de esta industria, a lo que SEUNGKWAN respondió, “Tenemos una cena todos los meses porque sabemos que la comunicación es muy importante. Nos reunimos y hablamos de lo que nos está pasando. Creo que fue el destino, tenemos muchas memorias y se trata de esos momentos que compartimos como equipo, tenemos tanto amor entre nosotros que no hay nada que puede romper ese vínculo que hay”. No por nada, la agrupación se ha posicionado como el artista con mayor venta de discos en la historia del k-pop.

Por otra parte SEVENTEEN se encuentra a un par de meses de encabezar el festival Glastonbury y coronarse como único acto de k-pop que se presentará en Lollapalooza Berlin de este año, “En este año, también tendremos otro álbum, y cuando acabamos con esta gira tendremos una nueva. Tenemos muchos eventos para CARAT en puerta y aunque parezca mucho haremos que funcione, igualmente en otoño iremos a Estados Unidos, la última vez que nos presentamos ahí fue hace un par de años”, mencionó MINGYU.

Para cerrar su encuentro con la prensa, DINO recalcó que CARAT, significa todo para nosotros ya que los llenan de amor y son la razón de su existir, “Nuestra meta es tocar en todos los estadios del mundo, no se trata del tamaño, hay muchos CARATs que nunca nos han visto y me gustaría que nos vieran”, finalizó S.COUPS.

SEVENTEEN presenta su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)

Sigue a SEVENTEEN en redes sociales:

SEVENTEEN estrena su nuevo álbum ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’. / Foto: Cortesía (PLEDIS Entertainment)