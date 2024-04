SEVENTEEN estrena '17 IS RIGHT HERE', su nuevo álbum de éxitos. / Foto: PLEDIS Entertainment

Los íconos del k-pop SEVENTEEN lanzan hoy su nuevo álbum de éxitos 17 IS RIGHT HERE, junto al video musical avant-garde del sencillo principal “MAESTRO”.

Basado en el sonido característico del grupo, ‘SEVENTEEN RIGHT HERE’, 17 IS RIGHT HERE es un testimonio orgulloso del dominio actual de SEVENTEEN y una promesa para el futuro. Compuesto por 2 CDs, el álbum presenta 4 temas nuevos, versiones coreanas de 8 sencillos japoneses, 20 sencillos coreanos y una versión instrumental solo digital del sencillo debut del grupo, “Adore U”.

Esta extensa lista de canciones que presenta la famosa discografía de la banda es un recordatorio de la progresión de SEVENTEEN y su incesante evolución como artistas, mientras que las pistas recién agregadas señalan un camino prometedor a seguir con mucho más por venir.

El nuevo sencillo “MAESTRO” representa mejor dicha progresión, entretejiendo elementos de los últimos 7 lanzamientos de la banda: “Adore U”, “VERY NICE”, “Oh My!”, “Fear”, “Rock with you”, “CHEERS” y “Super”– al mismo tiempo que innova en un estilo y concepto enormemente original en sí mismo. Alineándose con el mensaje central del grupo sobre la solidaridad, esta cautivadora pista de baile R&B ilustra cómo juntos podemos orquestar nuestro propio universo como un ‘maestro’.

Para amplificar aún más este mensaje, el video musical de “MAESTRO” está ambientado en un oscuro mundo distópico donde cualquier cosa, incluyendo la música y el arte, se puede crear fácilmente con tecnología. Los 13 miembros exploran el concepto de “verdadera creación” mientras confrontan y eventualmente abrazan a los seres desconocidos que se les presentan, terminando el video con una pregunta que invita a la reflexión: “¿Quién es el verdadero MAESTRO?”.

Además del sencillo principal, la potencia creativa muestra su versatilidad a través de tres pistas unitarias. “LALALI” captura la confianza relajada del Hip-hop Unit, mientras que “Spell” ofrece el sensual sentimiento de amor del Performance Unit y “Cheers to Youth” encarna la celebración del Vocal Unit por los simples placeres de la vida. Miembros como WOOZI, S.COUPS, WONWOO, MINGYU, VERNON, THE 8 y DINO participaron en la producción.

En la conferencia de prensa global previa al lanzamiento del álbum, SEVENTEEN compartió que 17 IS RIGHT HERE tan solo marca el comienzo de lo que está por venir. El grupo insinuó la oportunidad para conectar con fans de todo el mundo, revelando por primera vez su gira por Estados Unidos en otoño de este año. En Europa, están listos para adornar el escenario principal de Glastonbury y serán el único acto de k-pop que se presentará en Lollapalooza Berlin de este año. Además, SEVENTEEN está programado para regresar con otro álbum en la segunda mitad de este año, ofreciendo a sus fans mucha anticipación y emoción.

Según PLEDIS Entertainment, 17 IS RIGHT HERE superó las tres millones de preventas el 19 de abril, 10 días antes del lanzamiento oficial, logrando un récord de ventas impresionante.

