Madonna eliminó a Wendy Guevara de la grabación de su concierto en México ¡Tenemos las pruebas!

Malas noticias para la influencer Wendy Guevara. Después de que te contáramos que la reina del pop no le devolvió el “follow” en la red social Instagram a la integrante de las perdidas y que no la convocó a la fiesta que se organizó en su honor, aparece otro detalle que confirmaría que Madonna no disfrutó ni tantito la presencia de su invitada en el show. ¿De qué se trata?

Por medio de sus historias de Instagram, la intérprete compartió los mejores momentos de su concierto entre los que destacan los invitados que tuvo durante la interpretación del tema Vogue. Guillermo Rodíguez, Alberto Guerra, Pixie Aventura y... Salma Hayek fueron los famosos que la estrella presumió en redes, destacando la ausencia de Wendy y provocando que las redes se pregunten ¿No formará parte de la grabación del concierto?

La critican

Los conductores de Sale el sol no pasaron por alto el desplante que Madonna le hizo a Wendy Guevara. La conductora Ana María Alvarado explicó que Madonna puso a todos los famosos que la acompañaron excepto a la perdida: “Hicieron un recuento, un videito muy lindo de todos los momentos en México con los invitados y en ese video no vi a Wendy”, expuso la periodista, preguntándose si habrá sido Madonna quien ignoró a la mexicana o fue su equipo de trabajo.

“Ojalá haya sido un error” secundó Gustavo Adolfo Infante y terminó la sección de espectáculos solicitando al equipo de Madonna que si se trató de un error, que lo corrijan.

El show está completo

Por su parte, Madonna dedicó un mensaje en inglés a sus seguidores para informar que con los conciertos que dio en nuestro país, da por concluida la gira. El posteo fue acompañado con un video donde se puede ver el momento en el que grita “Viva México Cabrones”, junto a Salma Hayek, lo cual guarda un significado no solo para la gira sino para la trayectoria de la artista quien ha manifestado su devoción por la la cultura de Frida Kahlo.