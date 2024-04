Marco Antonio Solís reaccionó al cover que hizo Natanael Cano de su tema ‘O me voy o te vas’

Marco Antonio Solís tuvo un encuentro con la prensa recientemente y una de las reporteras le preguntó su opinión con respecto al cover que realizó Natanael Cano de su canción “O me voy o te vas”.

Dicho tema fue lanzado originalmente en el 2001 y formó parte del álbum “Más de mi alma”. La canción pegó bastante y se convirtió en uno de los mayores éxitos del Buki.

Ahora Natanael Cano sacó una versión de corrido tumbado de “O me voy o te vas”, para presentársela a un público joven que ha abrazado este nuevo género musical mexicano.

Marco Antonio Solís no entiende las nuevas expresiones musicales, pero las respeta

“Son expresiones diferentes. La juventud es algo incomprensible para nosotros que ya tenemos más años”, contestó Marco Antonio Solís al ser cuestionado sobre el cover que realizó Natanael Cano a una de sus canciones.

🚨Natanael Cano sacara entre hoy o mañana un cover de “O me voy o te vas” de Marco Antonio Solís



Aqui les dejo un adelanto pic.twitter.com/ZyhZBtzdHl — Ray! (@RayOne__) October 10, 2023

“Se agradece mucho. Son otras expresiones,” agregó el cantautor, tocando el tema tan controversial con respecto a los corridos tumbados, género que ha sido muy criticado por otros exponentes de la música mexicana.

Por lo que, Marco Antonio Solís hizo un llamado al respeto a los diferentes géneros musicales, pues considera que ninguno es mejor que otro: “La música es la música y todos los géneros se respetan”.

El Buki dijo que las expresiones artísticas actuales son diferentes a las de antes, pero eso no necesariamente las vuelve peores, pues ha llevado a la creación de nuevos géneros musicales.

De esta forma, aunque a Marco Antonio Solís no le haya gustado el cover de Natanael Cano o no le agrade los corridos tumbados, no se cree con el derecho para menospreciarlos, sobre todo cuando son tan aceptados por el público en la actualidad.