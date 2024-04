‘No soy tan gacho como creen’: Pepe Aguilar se sincera ante lo que algunos dicen de él

Mientras esperaba que Pepe Aguilar se colocara en su lugar para la entrevista con Publimetro, se veía uno de los pasillos del rancho de la familia, donde están colocados cuadros de su padre Antonio Aguilar, rodeado de imágenes de la Virgen de Guadalupe y crucifijos de todos tamaños.

Pepe Aguilar se quita el sombrero para hablar de su nueva canción y de lo que piensa la gente de él. (Foto: Cortesía.)

Minutos después llegó Pepe Aguilar para hablar sobre su nuevo sencillo Te Confirmo que forma parte de su nuevo disco. Además, el momento que vive el regional mexicano, conciertos, divertidos secretos y una serie de momentos que muestran cómo es en realidad la figura de la música mexicana.

Te Confirmo es el tercer sencillo del nuevo álbum de estudio de Pepe Aguilar que se titula Que llueva tequila. El video se estrena este martes en todas las plataformas.

El cantante prepara una disco homenaje a su padre con invitados como Banda MS, Carín León, Edéñ Muñoz, entre otros. También, planea hacer una súper banda con Ricky Muñoz, Meme del Real y otros amigos para grabar disco y hacer gira.

Pepe Aguilar se quita el sombrero para hablar de su nueva canción y de lo que piensa la gente de él. (Foto: Cortesía.)

¿Regresas al sonido del mariachi con esta canción de Luciano Luna?

— Es una canción muy dolida, porque ya sabes que las canciones azotadas y dolidas son las que más nos gusta escuchar, cantar y poner con mariachi. El mariachi está en todo el disco, pero está es una canción 100% acompañada de mariachi; efectivamente es de Luciano Luna, es un tema que habla de un amor que ya no fue, pero que tampoco me dejó tantas heridas como para quedarme clavado, dolido y ardido, de eso habla la canción.

Decidiste que otros hicieran el video, ¿qué tanto te cuesta soltar las riendas?

— El video les va a encantar. Estoy ardido, porque casi no tuve que ver con la creatividad y quedó muy bien (risas). Mis realizadores de mis videos, un saludo a todos ellos, gracias por seguirme la onda, pero si se encuentran -de repente- con un artista que les pide cosas muy locochonas, en este caso me dejé llevar por Héctor, y me gustó el trabajo que hizo.

“Trato de comunicar el amor en estos tiempos desde un punto menos agresivo, sexista, menos crudo, en ese sentido con un lenguaje romántico”. — Pepe Aguilar

¿Qué puedes adelantar de este disco?

— No me limito para nada, ni por lo que está de moda o por lo que debe de hacerse en determinado momento en la música. Estoy en el negocio donde hay reglas del juego y que juego como todos mis colegas, pero en la creación de la música no, eso ha sido una de las fórmulas que me han llevado hasta donde estoy, ya sea para bien o para mal, hago lo que siente el corazón. El siguiente sencillo saldrá junto con el disco y tendrá en el video a dos invitados que ni se imaginan.

¿Cómo observas la mutación del regional mexicano?

— Creo que todo en la vida son latidos con contracciones y expansiones. Esto no quiere decir que si algo cambia sea para bien. Estamos viviendo pruebas diferentes que tienen que ver con un movimiento social y la manera en que educaron a los jóvenes de 18, 19 y 20 años. Ahorita, la música tiene está agresividad, crudeza y manera de hablar que hace 20 o 30 años sería hasta multada, es parte de un cambio, pero no que vaya a quedarse así como una norma de hacer música. No tengo nada en contra de ella, no quiero sonar como viejito, ni quiero sonar que no me gustan, pero me preguntaste qué opinaba sobre este cambio. La música está sonado mejor, las letras están siendo cada vez más ingeniosas y con un oficio musical

¿Eres un artista ordenado o no?

— Es un desorden organizado, pero mucha gente no lo entiende así, pero yo siendo director de varias orquestas, pues tengo que acoplarme. Me gusta, no te creas que es algo que me cueste trabajo, si es complicado en el sentido de que la gente entienda y te alcance el ritmo. Estoy en un momento de varias cosas a la vez, y eficientemente, pero no lo recomiendo... el que mucho abarca poco aprieta, pero a mí si me funciona.

Mucho se dice de la familia Aguilar, ¿qué te gustaría que la gente supiera?

—No, pues muchas cosas se dicen... No soy tan talentoso como creen, no tengo tanto dinero como creen y no tengo tanto control como creen. No soy tan gacho como creen, no soy tan serio como creen, pero al fin de cuentas cada ser humano tiene cientos de miles de versiones, eso depende de cómo cada quien lo vea. Yo no puedo ejercer ningún tipo de presión o influencia sobre tu visión sobre mí, porque es en base a tus experiencias. Esta padre decir... soy esto o aquello, pero ¿qué crees?, esa es mi versión (risas) a lo mejor si soy todo lo que te estoy diciendo, pero yo creo que no. Al final, lo que más habla son las acciones y los ejemplos, más que las palabras. Son 30 años hablando con hechos, eso es lo mejor.

Pepe Aguilar se quita el sombrero para hablar de su nueva canción y de lo que piensa la gente de él. (Foto: Cortesía.)

¿Quién lo tiene en sus manos?

Ni la esposa de Pepe Aguilar ni sus hijos (Ángela y Leonardo) tiene tanto control sobre él como su mascota: el Gordo: “Es un desgraciado que me da a cuenta gotas de su amor, de repente me voltea a ver, y yo quiero que me vea más y se voltea al otro lado el méndigo perro. A veces llega y me pisa con su patilla mi pie, y se va, nomás para que sepa que sí me quiere pero tampoco me da tanto, es un desgraciado (risas). Yo lo traigo hasta tatuado en mi pierna. Además, no llegó a hoteles que no lo dejan pasar, es un perro ingrato, pero hay un Dios (risas)”, confesó el propio Pepe.

Próximos conciertos

30 de abril en la Feria de San Marcos (Aguascalientes).

31 de mayo, Arena CDMX.