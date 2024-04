¿Por qué Lupillo va a demandar a Romeh y Ariadna? La Casa de los Famosos 4 toma un giro inesperado

Lupillo Rivera vs Rodrigo Romeh

En el medio de los posicionamientos y las salvaciones de La Casa de los Famosos 4, realizados este domingo, ocurrió un hecho que hace que el reality show de Telemundo tome un giro inesperado. Lupillo Rivera adelantó que tomará acciones legales en contra de Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez.

Cada uno de los participantes no nominados tenían que decir quién quieren que abandone el reality show. Romeh fue el primero, y sin pensarlo mucho, fue hasta el lugar de Lupillo, que era el que tenía más lejos en la fila de los nominados.

De frente, en su misma cara, le dijo que lo quería fuera de La Casa de los Famosos porque a pesar de que ambos tuvieron un conflicto y supuestamente se pidieron disculpas, Romeh siente que el perdón no fue sincero de parte de Lupillo.

“Yo, Rodrigo Romeh, me he peleado con familiares y con personas que quiero, y yo nunca he hecho situaciones para generarles un conflicto, para generales daño, para destruirlos o para traicionarlos”, dijo Romeh en el posicionamiento.

Lupillo quiere demandar a Romeh y Ariadna

Después de las palabras de Romeh, Lupillo respondió y expresó que no tenía nada que decir, salvo que después de La Casa de los Famosos 4, él, Romeh y Ariadna van a seguir en contacto “porque las leyes de difamación son muy claras”, en referencia a que iniciará un proceso legal contra ambos.

Desde que inició el conflicto entre este trío, por temas amorosos, se han tomado dos bandos: los team Lupillo y los que se quedan con Tierra por Ariadna y Romeh. Han habido declaraciones cruzadas, que en algunos casos, según el cantante mexicano, difaman su imagen.