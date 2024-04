Angélica Vale aclara su “encontronazo” con la periodista que le preguntó sobre su pérdida de peso

Hace algunos días, Angélica Vale tuvo una discusión con una reportera por preguntarle sobre su pérdida de peso, la actriz le explicó que estaba un poco cansada de que le estuvieran haciendo la misma pregunta.

También comentó que no le parecía bien que se metieran con los cuerpos ajenos porque ella no andaba metiéndose con el de ella, a lo que la reportera le replicó que no fue su intención y que de hecho la admiraba mucho.

En este sentido, Angélica Vale ya había explicado en anteriores entrevistas que le estaba cansando que la prensa siempre le estuviera preguntado lo mismo, cuando ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre el tema.

Angélica Vale afirma que no se peleó con nadie

En un nuevo encuentro con la prensa, a Angélica Vale le preguntaron sobre su “encontronazo” con la reportera y ella negó que hubiese tal “encontronazo”, pues no lo vio de ese modo.

Simplemente a la actriz no le gustó cómo intentaron hacer un drama con su pérdida de peso, cuando la realidad es que sigue siendo la misma persona y los motivos de su figura actual no se deben a nada más que mejorar su salud.

Por lo que, a partir de ahora, Angélica Vale espera que las preguntas concernientes a su cuerpo se acaben, ya que no le parece bien que solo se enfoquen en ello.

Angélica Vale aclara encontronazo con reportera "Sigo siendo el mismo ser humano, pero con kilos menos" 👇| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/0KoNF1kz3r — Chismorreo (@ChismorreoTv) April 29, 2024

En su momento, la actriz compartió que tardó poco más de un año en bajar de peso y lo logró gracias a su constancia en su dieta y entrenamiento, pues no fue producto de ninguna intervención quirúrgica ni de pastillas milagrosas.