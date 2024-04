Juan Pablo Medina ofrece disculpas públicas al mánager de Wendy Guevara

Cuando Wendy Guevara estuvo de invitada al concierto de Madonna se dijo que había tenido una discusión con Juan Pablo Medina porque creyó que los asientos donde se encontraban la influencer y su equipo eran suyos.

La ganadora de “La Casa de los Famosos México” habló del incidente y dijo que el actor le reclamó a su mánager Joel Echeverría por los asientos, pero como lo vio muy alterado le pidió que lo ignoraran pues estos estaban marcados.

Juan Pablo Medina no tardó en ser duramente criticado, sin embargo, Wendy Guevara le pidió a las personas que no lo atacaran porque podría haberse sentido frustrado y le ganó la emoción: “Traía yo creo cosas, no lo ataquen, somos humanos, somos personas”.

Juan Pablo Medina le pide disculpas a Joel Echeverría, mánager de Wendy Guevara

Durante un encuentro con la prensa, Juan Pablo Medina habló de la discusión que tuvo con el mánager de Wendy Guevara y aceptó que no se comportó de la mejor manera.

“Fue muy desafortunado, todo viene de una confusión, yo lo único que quería era encontrar mis lugares y la verdad mi respuesta fue muy fuera de lugar”, expresó el actor.

Y agregó: “Estaba un poco frustrado y reaccioné de una manera que nunca he reaccionado, nunca me peleo, no es algo que yo busco, pero es reprobable mi accionar, pero me pasó y tengo que asumir lo que hice y le pedí una disculpa (…) Tengo mucho que aprender y ver que sí puedo llegar a esos lugares y que no va a volver a pasar y que ya sé cómo me voy a controlar”.

Juan Pablo Medina lamentó haber opacado un poco el momento de Wendy Guevara, porque ella se merecía que todos los medios hablarán más de su increíble participación con Madonna, que estuvo genial.