¿SEVENTEEN anunciará concierto en México este 2024? Todo lo que sabemos

En las últimas semanas, Bang Si-Hyuk mejor conocido como Bang PD, presidente de Hybe Corporation y Fernando Grediaga, Gerente General de HYBE Latin America, revelaron que entre los planes de la compañía de entretenimiento está que varios grupos de HYBE visiten México próximamente.

HYBE se establece en México

Se dio a conocer que la empresa surcoreana de entretenimiento HYBE, se estableció en México en noviembre de 2023 pero fue hasta marzo de 2024 cuando inició operaciones en América Latina con el nombramiento de Fernando Grediaga como Gerente General de HYBE Latin America.

Fernando Grediaga. / Foto: Cortesía

Artistas de HYBE anunciarían conciertos en México

Tan solo un par de semanas más tarde, medios coreanos o k-media revelaron que Bang PD estuvo de visita en México a principios de este año para afinar detalles acerca del rumbo que tomará la empresa HYBE tras su establecimiento en América Latina.

Bang Si-Hyuk. / Foto: Getty Images para HYBE x Geffen Records (Vivien Killilea/Getty Images for HYBE x Geffen R)

Los diferentes portales surcoreanos también mencionaron que se está planeando un concierto para expandir la popularidad del k-pop en Latinoamérica, a lo que Fernando Grediaga compartió, “Estamos planeando un concierto con SEVENTEEN y otros de nuestros artistas para finales de este año. Podremos ver a BTS el próximo año cuando se conviertan en un grupo completo nuevamente”, reveló el portal Naver.

¿SEVENTEEN anunciará concierto en México este 2024?

Tras estas declaraciones, CARAT como se le conoce al fandom del grupo SEVENTEEN conformado por conformado por S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON y DINO, aseguraron que ofrecerían un concierto en México durante algún punto del último trimestre de 2024.

SEVENTEEN. / Foto: PLEDIS Entertainment

Sin embargo, todo lo anterior solo serían rumores debido a que recientemente, SEVENTEEN estrenó su más reciente material discográfico titulado ‘Best Album 17 IS RIGHT HERE’ el cual se compone de 33 canciones en total, con “MAESTRO” como el sencillo principal y como parte de las promociones de este lanzamiento, el grupo ofreció una entrevista para el periódico mexicano Excélsior.

SEVENTEEN presenta '17 IS RIGHT HERE'. / Foto: PLEDIS Entertainment

Donde JEONGHAN reveló que por el momento no hay planes de un concierto de SEVENTEEN en México, “Tenemos gratos recuerdos de sus porras y cómo nos gritaban. Son muy apasionados. Esa energía que nos compartieron es algo que nunca olvidamos. Y, a decir verdad, no hay planes por ahora de volver”, dijo en la entrevista para Excélsior.