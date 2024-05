Eugenio Derbez niega divorcio de Alessandra Rossaldo: “Seguimos muy felizmente casados”

El actor y productor Eugenio Derbez se encuentra en México para promocionar la tercera temporada de la serie “Acapulco”. En su encuentro con los medios de comunicación el comediante fue cuestionado sobre la supuesta separación de Alessandra Rosaldo.

En Publimetro te contamos que este rumor que fue lanzado en las redes sociales no es reciente ya que está basado en declaraciones que la periodista Martha Figueroa hizo hace tres años. En el programa “Con Permiso” que conduce junto a Juan José Origel dijo que la relación entre ambos artistas ya no era cordial por lo que sería cuestión de semanas o meses para que pusieran punto final a su matrimonio (todo esto en el 2021).

Eugenio Derbez da la cara

En una entrevista con el periódico “Reforma”, el ex esposo de Victoria Ruffo negó esta versión, como ya te lo habíamos informado. “Estamos bien. Ya me andan divorciando, pero no, seguimos muy felizmente casados”, fue la respuesta que el comediante dio al periódico de circulación nacional.

Y aunque Alessandra Rosaldo no se ha pronunciado sobre esta noticia que resurgió, en su momento la cantante de “Sentidos Opuestos” dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que está acostumbrada a los rumores. Y aunque negó la versión, dijo que eso no significaba que no fuera a ocurrir en algún momento, dejando la puerta abierta a especulaciones.

Felicitó a todas sus ex

A propósito del mes de mayo, en una entrevista con el programa matutino “Sale el sol” Derbez aprovechó para felicitar a todas las madres de sus hijos. Cabe mencionar que las mamás de sus hijos son: Gabriela Michael, mamá de Aislinn; Silvana Torres, madre de Vadhir Derbez. Y Victoria Ruffo, con quien a tuvo a José Eduardo Derbez y con quien no mantiene una buena relación.

Será en el nacimiento de la hija de José Eduardo, nieta de Eugenio y Victoria, cuando los actores vuelvan a estar juntos. Hace unas semanas dieron de qué hablar pues debido a que los padres de José Eduardo no se llevan bien, tuvo que realizar dos “baby shower” para su hija. Uno para cada familia.