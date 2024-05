Joaquina, una cantante en plena ebullición a la conquista de México

Joaquina experimenta una montaña de emociones en su carrera musical. La artista venezolana platicó con Publimetro sobre el proceso de su primer álbum de estudio, y qué tan difícil es la industria para una joven que inicia su camino de manera profesional.

“Estoy en plena ebullición, solo he sacado un EP, pero ahorita estoy creando mi primer disco. Estoy como empezando a crear un universo dentro de mi, estoy en esa etapa de autoconocimiento. Apenas comenzando, pero me siento con mucha energía, agradecimiento y amor por lo que viene”, dijo Joaquina desde España.

A los 8 años, Joaquina escribió su primera canción. A sus 19 años, ganó el Latin Grammy al Mejor artista nuevo. También estuvo nominada a Mejor álbum cantautor por Los Mejores Años, su EP debut.

Joaquina, cantautora venezolana, ganadora del Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor Nuevo Artista Entrevista con la cantante (Foto: Universal Music)

“Lo del Latin Grammy fue algo increíble, algo que agradezco profundamente, es la experiencia más increíble de mi vida hasta ahora. Eso me ha dado un impulso muy hermoso al inicio de mi carrera, tanto externa como internamente. Creo que he crecido mucho en este último año y nunca pensé que las canciones que he sacado pudieran conectar tanto con la gente”, agregó.

Parte clave del proyecto de Joaquina es su cercanía con una comunidad de fans que crece día a día, además de sus performances en vivo. También, reconoció que esta profesión tiene muchos contrastes.

“Hay que enfrentar la exposición en general siendo tan joven, siento que en esta industria falta mucha estructura; en general, esto es difícil porque no es estable, no es fácil tener que ir despertando todos los días y creer que vas por el camino correcto, es un proceso largo”, puntualizó.

“Al final, como que la música que es escrita desde un lugar sincero y honesto, pues llega cuando tiene que llegar” — Joaquina

La compositora venezolana realizó una gira por España, y ya se prepara para su llegada a México.

“Me siento feliz, siempre me la paso muy bien cuando voy a México. No he tenido chance de ir mucho, pero las pocas veces la paso fenomenal. Voy a cantar mi EP que ya salió, algunas canciones nuevas del disco que estoy armando ahorita; además, algunas canciones que también he escrito para otros proyectos u otros artistas, va a estar lindo”, adelantó.

Su último sencillo se titula Escapar De Mi, lanzado en marzo de 2024. El video del sencillo fue grabado en Bogotá que además fue dirigido por su querida amiga y colaboradora María Zárate con quien también colaboro en el video de Quise Quererte.

Escapar De Mi, también sirve como un recordatorio poderoso de la importancia del autodescubrimiento y la búsqueda de la autenticidad en un mundo cada vez más complejo.

Mujeres en la música

“Hay que darle crédito a todas las mujeres que llegaron antes de nosotras a abrir esas puertas. Ellas cortaron todas las matas para que uno pudiera correr por el bosque, es algo que trato de ver hoy más que nunca. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero estamos viendo más productoras en el estudio, más ingeniera de grabación, mezcla, más compositoras y ejecutivas. Creo que el ojo femenino es muy importante, es muy importante agradecer a todas las mujeres”, compartió la artista.

Concierto de Joaquina en México