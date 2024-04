Grammy Latino 2024 anuncia una gran fiesta de aniversario para la música latina

Grammy Latino regresan a Miami para celebrar sus 25 años de vida (John Parra/Getty Images for The Latin Recor)

Una gran fiesta se tiene preparada para celebrar la edición número 25 de la entrega anual de los Grammy Latino este 2024.

La Academia Latina de la Grabación hizo el anuncio oficial de la entrega anual del Latin Grammy desde Miami, donde estuvieron presentes Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación e Ignacio Nacho Meyer, presidente Univision Television Networks Group. Además, de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“Desde la primera premiación en el año 2000, los Latin Grammy son referentes de de la música latina presentando actuaciones icónicas que representan la cultura popular. En estos 25 años, la música latina ha experimentado un crecimiento exponencial convirtiéndose en el fenómeno global que es hoy en día”, dijo Manuel Abud.

La ceremonia de aniversario volverá al lugar que considera su hogar, donde La Academia Latina tuvo sus inicios y sus oficinas principales permanecen. Es la tercera vez que los Grammy Latinos se realizarán en Miami; la primera vez fue en 2003 y la segunda en 2020, cuando la ceremonia se cerró al público debido a la pandemia de COVID-19.

Sin dar nombres de los artistas que formarán parte de la edición especial, revelaron que serán todos los protagonistas de la música latina. También, adelantaron que habrá figuras que nunca se han presentado

“Miren a nuestros artistas y dónde están en la música. No soy yo el que deba decir, pero estamos orgullos donde está La Acadamia en sus 25 años, la salud no podría estar mejor” — Manuel Abud

Además, los eventos de la semana, tendrán lugar en el condado de Miami-Dade, entre ellos Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, la Presentación de los Premios Especiales, la recepción para nominados, la Persona del Año y la Premiere antes de la trasmisión. Se darán a conocer más detalles de la semana de eventos en meses próximos.

Actividades principales

24 de julio al 5 de agosto de 2024: primera ronda de votación

17 de septiembre de 2024: anuncio de las nominaciones

27 de enero al 10 de octubre de 2024: ronda final de votación

13 de noviembre: Person of the year

Cuándo se realizarán los Grammy Latino?

La ceremonia se realizará el 14 de noviembre. La trasmisión de tres horas será una producción de TelevisaUnivision, y se trasmitirá en vivo por Univision, Galavisión y ViX a partir de las 20:00 horas ET/PT (19:00 horas. Central), después de la alfombra roja.