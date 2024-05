Paola Rojas actualiza su estado de salud tras ser diagnosticada con estreptococo

A través de sus redes sociales, Paola Rojas actualizó a sus fans con su estado de salud, tras ser diagnosticada con la bacteria del estreptococo. La periodista y presentadora había informado que se había infectado con este organismo, y que estaba sufriendo los síntomas desde la semana pasada.

De acuerdo con un reporte de la revista Quien, a Paola Rojas le recomendaron que se mantuviera aislada mientras se recuperaba de los síntomas. En el medio de este proceso aprovechó para sacar su celular y actualizar a sus fans, una vez que se comenzó a sentir mejor.

“Me desperté y me di cuenta de que ya me sentía mejor, que ya me dolía menos la cabeza, que me dolía menos el cuerpo, me sentía mejor. Empecé el día muy contenta porque ya estoy notando mejoría con el tratamiento, qué bendición”, dijo Paola Rojas por medio de su cuenta de Instagram oficial.

Asimismo, contó a sus seguidores que enfermarse le representó un gasto y no sólo por los tratamientos médicos que debió seguir, sino por todos los compromisos comerciales que se perdió por estar en reposo.

“Todo lo que he tenido que cancelar por culpa de esta enfermedad. Hacía cuentas y decía ‘Ya me salió carísimo enfermarme’, me perdí el fiestón de unos vecinos, me perdí el concierto de Madonna, ahí fue dónde me atoré mucho en las quejas y, de pronto, me di cuenta que qué horror, qué incómodo es estar cerca de una señora que se queja, me dieron ganas de alejarme de esta persona”, dijo la presentadora.

Sin embargo, aclara que la realidad es que a pesar de haber tenido pérdidas por todo lo que perdió, confesó que comenzó a valorar mucho más las cosas no materiales.

“Me di la orden de poner la atención en todo lo que sí tengo y sí me hace sonreír. Ya cuando empecé a enlistar las cosas que me hacen sonreír y a agradecer, incluso, las bendiciones que me ha traído este breve confinamiento, cambió todo. Sentí el cambio de energía de inmediato”, añadió Paola Rojas.