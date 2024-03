Paola Rojas confiesa que usó su fama para coquetear con un seguidor que le pareció atractivo

La exposición de los famosos que aparecen en las pantallas de televisión a veces le puede jugar una mala pasada, a quienes prefieren mantener su vida en privado. Sin embargo, no pueden negar que en ocasiones es una ventaja para guiñar un ojo o lanzarse para ligar un romance. La confesión de Paola Rojas es la prueba más reciente de este fenómeno del que hablamos.

La reconocida periodista y presentadora de televisión fue al famoso programa Miembros Al Aire, en el que compartió con José Eduardo Derbez, Leonardo de Lozanne, Raúl Araiza, Jean Duverger y Paul Stanley. Allí, Paola se destapó y no tuvo problemas en confesar que en una ocasión de aprovechó de ser una figura con un seguidor que le gustó.

De acuerdo con lo que reseña Infobae, la temática del momento era la de confesiones. Y sin muchos rodeos los integrantes del programa debían revelar si se habían aprovechado de su fama para iniciar o intentar comenzar un romance.

Entonces, Paola contó que una vez un seguidor la reconoció y le pidió una foto. Cuando el chico estaba pegado, ella le sintió el brazo y cuando lo vio quedó impactada.

La reacción de Paola Rojas fue decirle al misterioso muchacho que le pasara la foto por las redes sociales con la intención de iniciar un contacto.

“Sí, sí, sí, está la foto, (siento el brazo) no, alguna vez estuve en esa situación, olía rico y todo bien, entonces le dije que me la mandara, la foto, pero típico... sí por Instagram, no nos seguimos, ya no le seguí, la verdad se me olvidó”, dijo Paola.