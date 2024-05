Sandra Itzel celebró que su solicitud de divorcio con Adrián Di Monte ha sido confirmada

Luego del escándalo público con Adrián Di Monte, donde surgieron acusaciones de violencia familiar e infidelidades en su relación matrimonial, la actriz y cantante, Sandra Itzel confirmó su determinación de poner fin al vínculo con el actor.

La actriz informó que se presentó en el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México para formalizar su separación legal con su ahora exesposo, con quien se casó en 2011.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió imágenes del momento en que rubricaba los documentos que ratificaban su deseo de cortar lazos sentimentales con Di Monte.

Itzel escribió: “‘La que no se quiere divorciar, la obsesiva, la que no lo supera’ hoy es la PRIMERA en ratificar el divorcio incausado, un divorcio en el que no pedí nada más que mi libertad”

“Dejando a un lado mi agenda en el extranjero y todos mis compromisos. Como la buena ciudadana y ser humano que siempre he sido, estoy aquí, compareciendo ante el juez familiar, para firmar como hago todo, de frente y conforme a la ley”, dijo.

“Por fin termina este infierno y le doy bienvenida a mi nueva vida. Este paso está listo y solo es cuestión del juzgado para emitir el veredicto con el divorcio concluido. Ahora vamos por lo que sigue, Dios está conmigo”, añadió.

Reacción en redes sociales

Los fans de la cantante expresaron lo siguiente: