¿Se pasaron de la raya? Sofía Rivera y Eduardo Videgaray destruyen a Lucerito Mijares al hablar de su apariencia física

Sofía Rivera y Eduardo Videgaray cruzaron la delgada línea de lo correcto. En una emisión de su programa “¿Qué Importa?” los presentadores se burlaron de la apariencia física de Lucerito Mijares, una de las cantantes y actrices más carismáticas del momento.

Ambos presentadores comenzaron a hablar de que Lucerito parecía un hombre, ya que se veía más como su papá, Mijares, que como su mamá, la icónica Lucero.

“Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble”, dijo Sofía Rivera al ver una foto de Lucerito con su papá, tomada en el set de Juego de Voces.

“Qué bueno que te de risa. Te confunden con un hombre, pero no dijiste con cuál; con el hombre araña o con el hombre lobo. Puedes usarlo a tu favor, Lucerito, hacer que te paguen tu trabajo como hombre y entrar gratis al antro como mujer”, dijeron los presentadores, según reseña Milenio.

Imagínate ser Sofía Rivera y por querer 5 minutos de fama hables mal de alguien tan querida y tan adorada así cómo lo es Lucero Mijares, hermosa sabías que se te iba a ir medio México encima y aún así decidiste cagarla, que vergüenza de persona eres.



Y aunque en una época este tipo de diálogos se normalizaban en la televisión, la realidad es que nunca ha sido correcto hablar del cuerpo de otras personas. Las redes se lo hicieron saber de inmediato, a través de múltiples posteos en las redes sociales.

“No me sacaron ni media sonrisa y eso que el Estaca sí me cae bien”, “En pleno 2024 y seguir promoviendo el body shaming hacia una persona que no les ha hecho absolutamente nada. Aprovecharse de la fama de sus papás y ella para ganar unas visualizaciones. En verdad este tipo de programas deben dejar de existir. Solo atacan y humillan”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales. .