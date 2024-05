¿Yeri Mua decidió tomar clases de canto? Esto fue lo que dijo la intérprete mexicana en sus redes sociales

El talento de Yeri Mua para la música ha sido puesto en tela de juicio por una experta en entonación vocal, que suele analizar a los artistas cuando cantan en vivo.

La coach vocal, conocida en TikTok como Ceci Dover, dio play a un video en el que Yeri Mua canta en vivo, sin playback, ni instrumentos musicales, como para demostrar que tiene una voz melodiosa, y los resultados fueron devastadores, según esta experta que cita una reseña de Infobae.

“Ella ha demostrado que lo canta sin playback, pero eso no significa que lo vas a hacer bien. En este caso podemos ver que es una colocación que no es correcta, es una voz que está completamente descolocada, es decir, por más que yo intente de forma positiva, en este caso yo tengo que decir que ella no es cantante”, dijo Ceci en su video.

“De lo que pude ver de ella, las melodías son bastante fáciles de cantar para cualquier persona que intente cantarla, no es complicado, es un tipo de música, un genero musical pobre. No le puedes dar algo más complicado porque no sería capaz de hacerlo”, añadió.

Después de estas declaraciones de la coach vocal, Yeri Mua ha reaccionado de manera indirecta en sus redes sociales. La influencer mexicana postea una historia en su Instagram en la que dice que está tomando clases de canto.

¿Realmente contrató a una persona que la ayude a mejorar su voz? ¿O fue una indirecta a las críticas que venía recibiendo?