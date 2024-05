Falta muy poco para que termine ‘La Casa de los Famosos 4′, por lo que los participantes que se mantienen dentro del programa comienzan a recibir diversas sorpresas que los motivan a continuar su juego en estas últimas semanas.

Una de las tantas sorpresas que han recibido, fue la reciente visita de Grupo Firme que llevó a cabo una presentación en el patio de la casa. Aunque ya se había informado que la banda musical aparecería en el reality show, pero para los participantes fue algo completamente nuevo, así que ninguno podo evitar su cara de asombro al verlos.

Grupo firme ingresa a la casa mañana 👏🏽#LCDLF4 pic.twitter.com/yDTY6S8wgh — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 30, 2024

Así fue la presentación de Grupo Firme en ‘La Casa de los Famosos

La noche del martes 30 de abril, ‘La Jefa’ invitó a los habitantes para salir al patio del recinto, con el objetivo de que vieran la sorpresa que les esperaba. Y es que, ya Grupo Firme se encontraba en el pequeño escenario listos para empezar a cantar sus temas musicales más sonados, iniciando con ‘Ya supérame’, que se estrenó en el 2021.

Durante su presentación, los concursantes observaron con atención a los artistas, y se notó que Lupillo Rivera mostraba un especial entusiasmo por ver a la banda en el reality show, posiblemente porque cada uno de ellos comparte el mismo género musical y la misma profesión,

Grupo firme en la casa de los famosos.💃🕺🎵#LCDLF4 pic.twitter.com/JcCDuGf7xv — DiarioTvyNovela✌🎬🦋 (@DiarioTvyNovela) April 30, 2024

La reacción en redes sociales

Luego de que Grupo Firme se presentara en ‘La Casa de los Famosos’, en redes sociales surgieron opiniones divididas, pues, mientras unos admiraban el hecho de que la banda musical estuviera en el programa, otros indicaban que no era la mejor opción.

“Ay no qué horror, como no dejan el concierto seguido que vergüenza nada hacen bien, ya me dio pena con el Grupo Firme y yo no soy La Jefa”.

“Ay no, siguen con artistas decadentes primero Pablo Montero y ahora Grupo Firme que tiene 1 año que pasó de moda. Lleven Carín León, algo bien. Pero obvio no les alcanza”.

“Grupo Firme una disculpa que los tengan ahí sin hacer nada; en lugar de mostrar su talento”

Fueron algunos de los comentarios realizados.