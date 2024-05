“La Chilindrina” habla sobre el rollo legal entre Florinda Meza y la producción la bioserie de “Chespirito”

“Sin querer queriendo”, la bioserie de “Chespirito” que se estrenará en algún momento del 2024, despierta todo tipo de reacciones entre quienes rodearon la vida de Roberto Gómez Bolaños. El simple hecho del anuncio de la producción provocó un torbellino de especulaciones, en las que se llegó a decir que Florinda Meza, dueña de los derechos, iba a iniciar acciones legales contra los hijos de su esposo.

María Antonieta de las Nieves, sin saber que Florinda Meza dijo que no pensaba demandar, habló y al mismo tiempo confirmó que estará en la bioserie. “No creo que pueda o quiera demandar porque están manejando las cosas adecuadamente”, dijo la intérprete de “La Chilindrina”, según reseña Milenio.

Asimismo, confirma que aparecerá en la bioserie, de la que todavía no se ha revelado fecha de estreno. “Aparezco en un pequeño fragmento del vídeo y espero que les guste lo que he realizado”, añadió María Antonieta de las Nieves.

La chilindrina La chilindrina

Antes de estas declaraciones de “La Chilindrina”, la misma “Doña Florinda” había dicho que no pretendía iniciar acciones legales en contra de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, que fueron los que autorizaron la producción de esta serie documental.

“Habría preferido que no me informaran a toro pasado todo eso. No estoy peleando una herencia, son mis derechos como autora, pero también quisiera que se respetaran mis derechos como persona”, explica y es por eso que no autoriza el uso de su nombre.

“Soy un ciudadano, soy un individuo que exige respeto. No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar”, concluyó