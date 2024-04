“No estoy demandando a nadie, pero no pueden usar mi nombre”: Florinda Meza habla sobre la bioserie de Chespirito

El mundo entero espera con ansias el lanzamiento de “Sin querer queriendo”, la bioserie que contará la historia de Roberto Gómez Bolaños, durante la etapa de creación de los personajes de Chespirito. La producción de este contenido estuvo autorizada por Roberto Gómez Fernández, hijo mayor de “El Chavo”, pero Florinda Meza al parecer no está nada contenta con lo que se dirá en esta serie.

Desde que se anunció la bioserie, prevista para algún momento de este 2024 por la plataforma de Max (antes HBO Max), apareció el rumor de que Florinda Meza iba a demandar por el uso de los personajes. Entonces, la misma actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños aclara que no iniciará acciones legales contra los hijos del amor de su vida, pero advierte que no quiere que se use su nombre.

“Lo más importante es que yo tengo derecho sobre eso como autora. Él heredó su producción literaria con todo su derecho y estaba en su derecho, pero por supuesto, en su testamento nunca habló de que no estaba heredando lo mío, porque para él era claro que no tenía que heredar lo mío”, cuenta Florinda Meza en una entrevista con Gustavo Infante, según reseña Infobae.

“Yo he tratado de saber fielmente cómo va todo eso de los derechos, he tratado de informarme y de informar a las personas correspondientes y de informarles que yo debí de haber estado en la mesa de negociaciones. Televisa ni idea tenía que yo debería estar en esa mesa”, siguió “Doña Florinda” con su relato.

“Él heredó el contrato del 2000, el 50% es mío por autoría, del otro 50%, sólo el 45% le pertenece a Roberto (hijo) por herencia; hay un 5% para la hija de Roberto, Graciela Gómez Fernández”, detalló.

“Habría preferido que no me informaran a toro pasado todo eso. No estoy peleando una herencia, son mis derechos como autora, pero también quisiera que se respetaran mis derechos como persona”, explica y es por eso que no autoriza el uso de su nombre.

“Soy un ciudadano, soy un individuo que exige respeto. No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar”, concluyó