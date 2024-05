Rosario Tijeras tendrá cuarta temporada: Estos son los detalles de la serie protagonizada por Bárbara de Regil

La exitosa serie “Rosario Tijeras” está lista para cautivar nuevamente a los espectadores con su cuarta temporada, según lo confirmado por la talentosa actriz Bárbara de Regil a través de su Instagram.

A pesar de las críticas y controversias que han rodeado a Bárbara, esta vez ha logrado generar una reacción positiva entre los usuarios al anunciar su participación en la cuarta temporada de “Rosario Tijeras” en el papel principal.

El primer adelanto de esta nueva temporada ha despertado grandes expectativas entre los seguidores, quienes esperan con ansias sumergirse nuevamente en la historia de Rosario.

En su publicación, de Regil expresó su compromiso con el proyecto y su dedicación a su personaje. La actriz manifestó:

“Empezamos este viaje. Un viaje que, sí... es muy cansado para mí emocionalmente... pero que a la vez me llena el corazón. Por ustedes y porque SE LOS JURO haré la 4 temporada porque me lo pidieron en millones de repetidas ocasiones jajaj... Mi pasión es la actuación. Me llena el alma de VIDA”.

Por otro lado, la actriz también agradeció:

‘’GRACIAS por dejarme entrar en sus casas y corazones ♥️ quiero recordarles que todos mis personajes los hago con la misma pasión , dedicación , entrega absoluta y con el fin de que ustedes rían , lloren , se emocionen y sientan la historia …. Que entren en mundos diferentes con todos mis proyectos’'

Y siguió con una lista de agradecimientos: ‘’Gracias @carlosquintanillas por extenderme la mano para iniciar esta aventura , estoy feliz de iniciarla a tu lado’'

‘’Y gracias @adrianozendejas32 por ayudarme con tu talento a hacer este video . Que quedó brutal para todo el FANDOM de RT 📿✂️📿'’, concluyó

Esperando la fecha de estreno

Por el momento, la fecha de estreno de la cuarta temporada de “Rosario Tijeras” aún no ha sido revelada.

Durante el adelanto, no se mostraron indicios de si la serie será transmitida por TV Azteca o si estará disponible en alguna plataforma digital, lo que ha generado especulaciones y expectativas sobre su distribución.