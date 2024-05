Julián Gil afirma que este participante ganará ‘La Casa de los Famosos 4′

Julián Gil no pierde las esperanzas de estar cerca de sus hijo Matías

‘La Casa de los Famosos 4′ casi llega a su fin, y solo 9 participantes permanecen dentro del programa: Maripily Rivera, Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Alana Lliteras, Geraldine Bazán, ‘La Melaza’, Rodrigo Romeh, Paulo Quevedo y Patricia Porcino, uno de ellos saldrá del programa con 200 mil dólares en efectivo el próximo 20 de mayo.

Por tal motivo, tanto artistas como usuarios han estado al pendiente de esta nueva temporada del reality show más famoso de Telemundo. Entre tantos, se encuentra Julián Gil, quien desde el inicio ha seguido la actual edición del programa e indicó recientemente que ya tiene en claro quien pudiera ser el ganador o ganadora de esta temporada.

Este es el participante que Julián Gil piensa que ganará ‘La Casa de los Famosos 4′

Tras varias semanas encerrados, la tensión entre los participantes crece cada vez más, aunque, al parecer, el público ya tiene a su favorito para obtener el primer lugar de ‘La Casa de los Famosos’, que se llevará los 200 mil dólares en efectivo a su casa.

Según lo indicado por Julián Gil, la ganadora pudiera ser Maripily Rivera, asegurando que su comentario “es definitivo”.

“La gente me ha escrito muchísimo sobre todo preguntándome mi opinión sobre quién va a ganar La casa de los famosos y les confieso que he seguido el proyecto desde el principio porque tengo varios amigos ahí y desde el día uno dije y me sostengo que va a ganar Maripily, eso es definitivo”, dijo durante una trasmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, el actor afirmó que apoya a la Boricua no solo por ser su amiga desde “hace más de 25 años”, sino porque además conoce bien “de lo que está hecha”.

Por otro lado, también dijo: “Mucha de esa gente que hoy en día la está apoyando y está colgándose de Maripily son gente que en su momento hablaron mal de ella, mucha gente que se burlaron de ella”.

“Yo de alguna manera he sido víctima de lo que ella ha vivido por muchísimos años: señalamientos, las veces que la juzgaron, todo lo mal que hablaron de ella… Entonces ahora que ella está triunfando todo el mundo se cuelga, pero mucha gente que está colgada ahí fue mucha”, señaló.