Tunden en redes sociales a “Sale el sol” por contratar a Ingrid Coronado

“Sale el sol” se renueva una vez más. A menos de un año de haber cambiado de productor, de conductores y de que ninguna de las modificaciones haya sido significativa sino todo lo contrario (registraron el pero rating de hu historia) Imagen Televisión estrenará este lunes la nueva etapa del programa que este 2024 cumple ocho años al aire. Como te habíamos informado en Publimetro, Ingrid Coronado es una de las cartas fuertes que tendrá el matutino en su nuevo ciclo, pero la respuesta del público en las redes sociales de la emisión no ha sido positiva.

No quieren a Ingrid

Ha sido a través de la página de facebook del programa donde usuarios han expresado su molestia por la llegada de Ingrid Coronado al matutino. “Me gustaba ver sale el sol ...pero ya no x ingrid de conductora extraño sale el sol de antes”, “INGRID CORONADO ..... NO POR FAVOR”, “Era bueno y lo veía , pero Ingrid ahí…. Cambio de canal !!!”, “Justo cuando ya me empezaban a caer bien los nuevos los cambian , y luego la pesada de Ingrid no que horror” son tan solo algunos de los mensajes que desaprueban la inclusión de Ingrid.

Mientras que otros usuarios criticaron que el matutino ha enfrentado demasiados cambios en sus contenidos en los últimos años y que nunca consideran la opinión de los televidentes a la hora de realizarlos, por lo que advierten que verán los programas de la competencia “Hoy” en Televisa y “Venga la alegría” en TV Azteca.

¿Quiénes más se intrgan al programa?

Mauricio Islas y Mark Tacher también forman parte de las nuevas contrataciones de Sale el sol. Los actores se unirán a Paulina Mercado y Mariana Ochoa quienes permanecerán en el programa. Andrea Razarte, Kati Zaragoza y el actor y conductor Rafa Serdán también formarán parte de la nueva etapa del matutino con la que buscan recuperar la audiencia.