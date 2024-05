Crunchyroll revela próximos estrenos de series desde CCXP México 2024

Anunciados en vivo desde el panel de anuncios de Crunchyroll en CCXP México 2024, la mejor experiencia de anime del mundo reveló en exclusiva tres series que comenzarán a llegar al servicio globalmente* este año. Las próximas series y temporadas que llegarán a Crunchyroll incluyen la fantasía y romance de Nina the Starry Bride, la comedia romántica Tying the Knot with an Amagami Sister y la esperada tercera temporada de la serie de fantasía y romance Re:ZERO -Starting Life in Another World-.

Nina the Starry Bride - estreno en octubre de 2024

Sinopsis: Nina es una joven huérfana que vive en el país de Fortna y cuyos ojos lapislázuli son del mismo color que los del Dios de las Estrellas. También es el mismo color de ojos de la recientemente fallecida princesa Alisha. Esto hace que cuando Azure, el segundo príncipe de Fortna, descubra a Nina, le solicite que viva reemplazando a la princesa Alisha. Como sustituta de la princesa y Sacerdotisa de las Estrellas, a los tres meses Nina se ve forzada a convertirse en la esposa de Sett, el primer príncipe del gran país vecino de Galgada. ¿Qué verá la joven con sus ojos sinceros y atentos? El destino de los actores sobre este escenario comienza a ponerse en marcha cuando deciden proteger a sus seres queridos.

Tying the Knot with an Amagami Sister - estreno durante este año

Sinopsis: Uryu Kamihate es un estudiante de preparatoria que aspira a estudiar medicina en la Universidad de Kyoto. Se crió en un orfanato hasta que el sumo sacerdote del Templo Amagami se lo lleva con él y comienza a vivir junto a Yae, Yuna y Asahi, ¡tres preciosas hermanas que son las sacerdotisas del templo! Eso sí, la condición que debe cumplir para poder vivir gratis en el templo es ¡casarse con una de las hermanas y heredar el templo! ¿Qué hará Uryu con las propuestas de matrimonio de las tres hermanas mientras lidia con los múltiples retos que afronta el Templo Amagami? ¡Da inicio una milagrosa comedia romántica sobre vivir con tres sacerdotisas!.

Re:ZERO -Starting Life in Another World - Temporada 3 - estreno en octubre de 2024

Sinopsis: Ya hace un año que Subaru logró superar el Santuario. Ahora disfruta de una vida plena mientras el bando de Emilia permanece unido para la selección real... hasta que llega una carta problemática. En ella, Anastasia, candidata a la selección real, invita a Emilia a visitar la ciudad de Priestella. Cuando el grupo parte al viaje, la situación se complica y Subaru se enfrenta de nuevo a un cruel destino.