Laura Bozzo es la sugar mommy de “Rey Grupero” ¿Lo mantiene?

Siempre hay un roto para un descosido dicta un célebre pero sabio refrán. Y tal parece que este dicho viene al caso para la controvertida Laura Bozzo de 72 años y el polémico Rey Grupero de 36. Ambos han sido muy afortunados en el trabajo pero en sus relaciones sentimentales ninguno de los dos tortolitos ha corrido con la misma suerte.

Pero dicha maldición amorosa parece ser cosa del pasado, pues ambas celebridades coincidieron en la nueva temporada de Masterchef México donde se supone fueron a competir para convertirse en el mejor cocinero de México, pero los participantes prefieren darle rienda suelta al fuego de su amor.

Quiere verse más joven para él

¿La señorita Laura quiere ver más joven para su enamorado? En días pasados ella viajó hasta Lima, Perú para darse una manita de gato. Así lo informó la presentadora en su cuenta de Instagram en la que expuso que será sometida a una operación en el rostro.

Y antes de que las redes comenzaran a burlarse por la noticia, lo hizo ella solita escribiendo que después de la cirugía será una momia pero de 50 años, dejando en claro que el sentido del humor es algo que caracteriza a Laura Cecilia Bozzo Rotondo y Luis Alberto Ordaz Balderas (así diría la invitación a su boda, si se llegaran casar).

Se pone celoso del cirujano de Laura

Tal parece que el Rey Grupero sí quiere todo con Laura y no está dispuesto a compartir a su presunta novia pues no vio con buenos ojos que su amorcito posara con el galeno que le operará el rostro y de inmediato le pidió que no se deje tocar con pasión por el médico.

Fue en este posteo donde el enemigo de Alfredo Adame (otra coincidencia más entre Laura y él) lanzó una bomba, pues aseguró que Laura Bozzo es su “sugar mommy” (mujer de edad avanzada con estabilidad económica y dispuesta a mantener a su pareja mucho más joven que ella). ¿Será que efectivamente Laura Bozzo mantiene al Rey Grupero o será un invento del creador de contenidos? Sea como sea estaremos aquí para contárselos.

.