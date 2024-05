Encontronazo entre conductoras de Radiofórmula: Flor Rubio VS Maryfer Centeno

Flor Rubio VS Marifer Centeno

El caso de Héctor N sigue dando mucho de qué hablar en los programas de espectáculos. Luego de que el pasado mes de marzo la condena del actor por el delito de abuso fuera aumentada a 13 años y seis meses, los medios de comunicación continúan explotando el caso en sus emisiones.

Como es el caso del programa “Fórmula Espectacular” conducido por Flor Rubio, que se dio a la tarea de entrevistar a Paulina Garrido, ex pareja sentimental de Héctor N quien compartió con la ex conductora de La Oreja que aunque al inicio no notó nada raro entre la convivencia de Héctor con sus hijas, después señala las que para ella fueron actitudes poco comunes que el actor tuvo con Alexa.

Dichas declaraciones, le valieron a Flor las críticas de su colega Maryfer Centeno con quien comparte estudios en las instalaciones de Fórmula y que incluso el programa de la grafóloga se transmite al terminar el de la periodista de espectáculos. (¿Se saludarán al verse?)

Para Maryfer, la invitada de Flor fue incongruente y en un video de 12 minutos de duración dio su opinión como experta en grafología. Dicho video llegó a ojos y oídos de la conductora de Venga la alegría quien de manera sarcástica se refirió a las fachas de la perito en sus videos de youtube y le recomendó que si le va a echar tierra, que lo haga de una mejor manera.

¡Poco profesional!

Para Flor María Natividad Rubio Loya (nombre completo de la conductora) el video de Maryfer carece de validez, ya lo grabó acostada en su cama. Lo cual no es del todo cierto, pues aunque sí parece que Maryfer está recién salida de la ducha, su choro se lo aventó desde el estudio donde realiza sus transmisiones para su canal de Youtube, el cual genera más vistas que el de Flor.

“No puedes hacer un análisis acostada en una cama. Yo le aconsejo a Maryfer Centeno que le dé más seriedad a su trabajo”, dijo la especialista en chismes de lavadero.

¡No se quedó callada!

Si no le tuvo miedo a Adela Micha, mucho menos a Flor Rubio y Maryfer le respondió por medio de sus plataformas que para ella es un halago que critiquen sus fachas y no su trabajo. (Tómala). Por último le recomendó a su compañera de radio y a la que se encontrará el siguiente sábado a la salida de la cabina, que entre mujeres deberían apoyarse (Tómala, x2).