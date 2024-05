Ingrid Coronado se equivocó en su primer día como conductora de “Sale el sol” ¿Qué dijo?

“Sale el sol” cambió de escenografía y de conductores este lunes 6 de mayo. Con una recapitulación de la historia del programa y con música de mariachi, fue como el programa de Imagen Televisión dio la bienvenida a los cada vez menos televidentes que los sintonizan.

Siendo esta la mayor razón por la que Grupo Imagen hizo una reestructuración en sus contenidos. Paulina Mercado fue la encargada de darle la bienvenida a cada uno de los nuevos integrantes del programa, así como a sus compañeros que lograron sobrevivir a los cambios.

Se equivocó de horario

Emocionada (o distraída) en su primera intervención del nuevo “Sale el sol” Ingrid Coronado cometió una pifia que sus compañeros dejaron pasar por alto. Al invitar al público a sintonizarlos en esta nueva temporada dijo que los esperan a las 9 de la mañana, siendo que el matutino comienza media hora más tarde. Es decir, hasta las 9:30 AM.

Ninguno de los otros conductores que se encontraban en el foro como Paulina Mercado y Mariana Ochoa que son quienes llevan más tiempo en el matutino, sacaron a Ingrid de su error, por lo que si quieren incrementar su público deberían decir correctamente el horario en el que se transmiten.

El error podría deberse a que el anterior matutino en el que laboraba la conductora, comenzaba a las 9 de la mañana.

Genera polémica

Como te lo informamos, las redes sociales se han divido entre los que se encuentran contentos por la llegada de Ingrid Coronado a “Sale el sol” y sus detractores, los cuales amenazan con dejar de sintonizar la emisión si Ingrid Permanece a cuadro: “Todos bien menos ingrid, es un cadillo”, “Ingrid Coronado. No pues no lo veré” y “Soy fan de sale el sol y siempre me han gustado los conductores. Pero lo dejaré de ver porque no soporto a Ingrid coronado”, se lee en la caja de comentarios de la cuenta de facebook del programa.