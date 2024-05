Wendy Guevara quedó impactada con la trama de ‘Señora Influencer’: “sí le hago igual”

No se manda sola.

En su viaje de regreso a México desde Colombia, Wendy Guevara decidió ver una película para entretenerse durante las horas de vuelo y eligió la que causó sensación el año pasado: “Señora Influencer”.

A pesar de que en un principio el póster, tráiler y parte de la sinopsis pintaban a la cinta como una comedia, lo cierto es que acabó teniendo una trama mucho más profunda e interesante.

Gracias a eso, “Señora Influencer” se convirtió en la gran sorpresa del 2023 y ahora se puede disfrutar a través de Amazon Prime Video, no obstante, Wendy Guevara no había visto este filme hasta hace poco.

Wendy Guevara le sorprendió que “Señora Influencer” mostrara la realidad de muchos creadores de contenido

A través de una transmisión que realizó en YouTube, Wendy Guevara les contó a sus seguidores lo impactada que quedó al ver “Señora Influencer”, pues la hizo meditar sobre la vida que llevan los creadores de contenido.

“Yo estaba viendo la película como una pendeja, de verdad hermanas, yo estaba así y yo dije: ‘sí le hago igual’… Entonces, ella muy perra, porque yo sí le contesto a los que me bufan, yo les digo cosas, pero ella le preguntaba directamente: ‘oye, por qué me insultas en mis videos, si me dieras la oportunidad de conocerme’, pero le contestaban feo… Entonces, va y secuestra a cada uno de los haters”, relató la ganadora de “La Casa de los Famosos México”.

Wendy Guevara al ver la escena final donde la protagonista de “Señora Influencer” hace una transmisión con sus haters amarrados dijo: “Yo cuando vi eso dije: ‘justo yo’… Te voy a buscar y te voy a hacer cantar canciones de amor”.

Al inicio, la influencer halagó la interpretación de Mónica Huarte en esta película y recomendó a todos sus seguidores que la vieran si no la han visto todavía. Además, al final mencionó que era verdad que unos influencer se acercaban a otros y fingían ser sus amigos, cuando eres tendencia en las redes sociales y solo te quieren por interés.