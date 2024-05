Belinda detuvo lanzamiento de canción junto a Marca Registrada por un chiste sobre Christian Nodal

La cantante Belinda ha cancelado la colaboración musical con la banda Marca Registrada debido a un chiste inapropiado sobre su relación pasada con Christian Nodal.

La artista consideró que el comentario no era adecuado y habría tomado la decisión de terminar la asociación.

Aunque la canción que habían producido juntos está lista para su lanzamiento, Marca Registrada ha decidido lanzarla en solitario debido a la situación ocurrida.

Se especula que la canción, posiblemente titulada “La Huérfana”, formará parte del nuevo álbum de la banda de música regional mexicana.

El Vocalista de Marca Registrada se había Burlado de Belinda por eso ella canceló la colaboración y se la dieron a Kenia ella al enterarse de lo sucedido y sabemos que ella apoya a las mujeres por eso cancelo la colab.

Y ustedes chingue y chingue a K. pic.twitter.com/6cPutFdvTc — CaballerOs (@caballerokos) May 5, 2024

El comentario ‘’inapropiado’'

En una entrevista con el tiktoker Miguelinrisa, el vocalista de Marca Registrada realizó un comentario que provocó la molestia de Belinda. Mencionó que ellos nunca se tatuarían la cara de nadie (como Nodal lo hizo con la cantante). Así lo dijo:

“No pues ya me puse el primero, yo pienso que de ahí para el real ya está canijo. Pero no, nosotros estamos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero para andar repartiendo”

Hasta el momento, la cantante no ha emitido ningún comentario oficial al respecto, pero sus seguidores especulan que este comentario inapropiado sobre su relación pasada con Christian fue la razón detrás de esta decisión.

Reacción del público en redes sociales