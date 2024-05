La Casa de los Famosos 4: Lupillo habla del cierre del Cuarto Tierra, pero los fans no le creen nada

El Cuarto Tierra vivió episodios intensos y emocionantes en las 15 semanas que estuvo abierto, durante la edición de La Casa de los Famosos 4. Hace poco sufrió su cierre y Lupillo Rivera, uno de los líderes de esta agrupación, habló sobre la situación, ya que él fue uno de los que maquinó para que la habitación llegara a su fin.

Recientemente, en un video que publica la cuenta oficial de los realitys de Telemundo, aparecen todos los integrantes que siguen en carrera en La Casa de los Famosos hablando del cierre del Cuarto Tierra. Llama la atención la opinión de Lupillo, quien ahora parece reconciliado con Romeh y Maripily, tras su abrupta salida de la habitación de la que fue líder.

“Creo que cerrar el cuarto Tierra, y ser yo el que diera las indicaciones de cerrarlo, me conmovió. Me acordé de todas las cosas bonitas que hice con ellos y creo que es válido seguir adelante, con la cabeza en alto”, dijo Lupillo Rivera.

Los seguidores del show se expresaron en el posteo del video. No creyeron en las palabas de Lupillo y dicen que lo hace como estrategia para poder llegar a la final.

“Terminando la gala empezó a maquinar en cómo hacerle daño a Maripily y pedirle a Dios que se fuera Romeh. Viejo malévolo, a nadie engaña”, “A mi si me sorprendió pero lo falso y maquiavélico que es ese viejo. Su maldad es evidente”, “Esa es su estrategia a mi no me conmueve en nada. ¿Por qué espera llegar a la final para expresarse así?”, fueron algunos de los comentarios en respuesta a la publicación.