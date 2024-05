Mía Rubín demostró su impresionante registro vocal con una complicada canción de Whitney Houston

Mía Rubín demuestra su talento arriba de los escenarios. A sus 19 años cuenta con un vozarrón que deja sorprendidos a todos lo que la escuchan interpretando cualquier tema musical.

En las redes había recibido algunas, críticas en las que la calificaron de “privilegiada” por la influencia de sus padres (Erik Rubín y Andrea Legarreta), pero la realidad es que la joven cantante tiene un registro vocal, que demostró entonando una complicada canción de Whitney Houston.

Durante una emisión de “Juego de Voces”, show que se roba todas las miradas en el Canal de las Estrellas, Mía interpretó “I Have Nothing” de Whitney Houston. Llegar a los registros vocales de la leyenda de la música de los Estados Unidos no es nada fácil, pero la joven mexicana lo logró mientras cantaba el tema en vivo.

Sus melodías dejaron en shock a su mamá, Andrea Legarreta, su papá, Erik Rubín, y su hermana Nina, que estaba tocando el piano mientras Mía cantaba.

“Qué belleza de voz”, “Qué hermosa voz”, “Es una canción difícil, lo hizo excelente, presencia, belleza y talento tiene todo para hacerla en grande”, “Tiene mucho talento y es bella y la gente no perdona de quién es hija y solo quieren odiar eso es, espero que nunca deje que eso le afecte, le llegará el éxito, lo se”, “Canta precioso, no se por qué le tiran tanto a esta niña, que es súper talentosa, su hermana también lo es”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las publicaciones de TikTok.