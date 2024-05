Wendy Guevara explica como fue el trato de los meseros en París

Hace unos días, Wendy Guevara fue muy mencionada en redes sociales luego de que viajara a París junto a Julián Gil para grabar una telenovela que lleva por nombre ‘Un Amor Viejo en París’. Sin embargo, es ahora cuando la famosa decidió contar su experiencia, afirmando que quedó impactada por la manera en que los meseros atendían su mesa en los restaurantes locales.

Inicialmente, pensó que el trato brusco del mesero era porque este tenía un mal día, así que consideró cambiar de mesa, aunque nunca lo hizo, lo que conllevó a algunos de sus seguidores a especular que se trataba de un acto de discriminación.

¿Cómo es el trato de los Meseros en París?

A través de un video, Guevara relató su experiencia en los restaurantes de la llamada ‘Ciudad del Amor’, mostrando como es que los meseros servían los platos en la mesa. En sus ejemplos, describió como los platos eran lanzados (literalmente) a la mesa, llegando incluso a rebotar, lo cual resultaba muy inusual para ella, ya que está acostumbrada a un trato más amable en México y otras partes de Latinoamérica.

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ compartió con sus seguidores la experiencia que tuvo con los meseros, enfatizando que en ningún lugar le sirvieron el plato con delicadeza y, que fue Julián Gil quien le explicó que ese era el estándar de atención en los restaurantes de la ciudad.

“Agarraban el plato en el restaurante, así mira (ruido de que tira el plato a la mesa). Así mira (lo vuelve a tirar), brincaba, lo juro, te lo juro que brincaba el plato. Yo le dije a Julián: ‘¡Ay Julián!’. Dijo: ‘Así te lo van a traer siempre’ y le dije: ‘no creo, yo creo que este está emput*do y no nos quiere atender. Mejor vámonos a otra mesa”, explicó.

“Vamos otra vez a otro restaurante y otra vez (tira el plato a la mesa Wendy) y yo ‘¡Ay Dios mío, si es verdad!’ y me dijo -Julián- ‘¿no me creíste todo este tiempo?’ Le dije que sí le creía y después le dije: ‘no, la neta no te creí”, finalizó diciendo a sus seguidores.