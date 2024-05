Ariadna Gutiérrez afirma que los hombres se confunden con la amabilidad

Ariadna Gutiérrez ha sido muy mencionada en los últimos días, tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’, esto se debe a que la modelo colombiana capturó la atención de muchos seguidores, pero luego se vio envuelta en una polémica por crear confusión ante un supuesto romance con Lupillo Rivera.

Y es ahora, cuando la famosa compartió su perspectiva, expresando que los hombres a menudo confunden la amabilidad con un interés más inclinado al romance.

¿Qué dijo Ariadna sobre los hombres?

Muchos fanáticos de ‘La Casa de los Famosos’ recuerdan el momento en el que Lupillo coqueteaba a Ariadna y, ahora, la modelo afirma que ella siempre le dejó en claro que entre ellos solo había una simple amistad, pero que su confusión se debía a lo cariñosa que era, sobre todo con los hombres del cuarto tierra.

“Clovis me daba besos en el cuello, me abrazaba y ahí nunca me dijeron que le estaba dando entrada, con Divaza, con Romeh, porque los colombianos somos super afectivos, pero como con Lupillo, era Lupillo y después pasó lo de Romeh y yo dije que no, quedé como la mala”, dijo la colombiana.

Por tal motivo, la modelo afirma que tiene que aprender a ser “más grosera” con los hombres, ya que estos suelen confundirse con la amabilidad.

“Tuve que ser mucho más cortante, menos cariñosa”, indica, asegurando que, de poder cambiar algo, sería darle un trato menos amable. “Yo pienso que eso pudo haber sido como el motivo de volverse loco con toda la situación, si hubiera podido hacer algo diferente, ahora que lo veo afuera, ser más grosera, porque Cuando las mujeres somos muy amables, los hombres se confunden demasiado”, señaló Ariadna.

Mientras tanto, en redes sociales los usuarios mostraban su opinión al respecto:

“¿Por qué aceptaba los cariños y la atención?, ¿Por qué aceptaba que Lupillo le diera los regalos que compraba con Alana? Digo él le planteó su interés por ella y ella JAMÁS DIJO NO”.

“Siempre pasa confunden la amabilidad, igual eres muy bella, inevitable que no pase”.

“Es que Clovis nunca quiso nada con ella, sí sabíamos que era de amigos, pero Lupe siempre fue de frente y le dijo que ella le gustaba y es ahí la diferencia”.

“No mi amor, tú culpa no fue, fue de ese hombre al no entender tus NO, porque un NO, es NO”.