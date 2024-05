Adela Micha confronta a Sofía Rivera Torres por burlarse de Lucerito: “¿por qué no te metes conmigo?”

Adela Micha compartió un adelanto de la entrevista que le realizó a Sofía Rivera Torres, donde la encara por haberse burlado de Lucerito Mijares, ya que no lo creyó correcto.

En dicha entrevista, que se publicara dentro de poco en su canal de YouTube La Saga, también se encuentran presentes su esposo Eduardo Videgaray y su compañero José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’, conductores del programa “¡Qué importa!”

En el clip que compartió Adela Micha la podemos escuchar decir que a ella le encanta el humor ácido y que lo celebraba, pero a pesar de eso, le resonó mucho que se burlaran del aspecto de una jovencita.

Adela Micha reta a Sofía Rivera Torres a burlarse de ella

“A mí me parece que es una jovencita, es una chavita... Es una jovencita que apenas está en el ojo público que es muy fuerte y, sí, se vieron muy manchados. Me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista, las mujeres, etc. y se me hizo raro”, le dijo Adela Micha a Sofía Rivera Torres.

Y agregó: “Ay, se me hizo manchado, ¿por qué no te metes conmigo? O sea, te manchas con una persona más grande, más fuerte, más hecha, más entera”. Palabras con las que Eduardo Videgaray estuvo de acuerdo.

Sin embargo, Sofía Rivera Torres sigue empeñada en no reconocer que su broma no estuvo mal, ya que según ella estuvo basada a las declaraciones que emitió la propia Lucerito Mijares, en el que ella misma bromeó con lucir como un hombre.

Y siguió está Sujeta Sofia Rivera Torres y ahora se fue contra Lucero y sus fans , neta que tipa más nefasta @lunfer4ever pic.twitter.com/JQWsp2j1ko — julio (@JulioMexico1) May 10, 2024

Adela Micha sugirió que expresó muchas otras cosas que no la dejaron bien parada, por lo que solo queda esperar para conocer lo que dijo al respecto y si se arrepiente verdaderamente de sus burlas.