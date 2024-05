Wendy Guevara pone en su lugar a Sofía Rivera y Eduardo Videgaray por burlarse de Lucerito Mijares

Wendy Guevara habló del escándalo concerniente a Lucerito Mijares por las burlas que emitieron Sofía Rivera y Eduardo Videgaray de su físico en el programa “¡Qué Importa!”

Como la exparticipante de “La Casa de los Famosos México” mencionó a la influencer, porque dijo que a ella también la suelen confundir con un hombre, así que no era a la única que le pasaba.

Wendy Guevara expresó que ella sí aguanta las bromas pesadas porque tiene un humor negro, sin embargo, tuvo la oportunidad de conocer a Lucerito Mijares y notó que era una joven muy respetuosa y amable, por lo que nunca se jugaría de ese modo con ella.

Wendy Guevara condena que se burlaran de ese modo de Lucerito Mijares

“Me encanta ella, me fascina, me enloquece su talento y es bien bella. Yo la conozco. Platiqué un día con ella porque nos hicieron una videollamada con ella y un amor, super sencilla, la chava bien bonita, habló con una dulzura, la verdad que yo dije ‘qué linda’”, empezó a decir Wendy Guevara sobre Lucero Mijares.

"Pareces hombre y te pareces a Paco Memo"

Sofía Rivera El estaca y Eduardo videgaray.

A Lucero Mijares.

Dónde está lo gracioso?

Con @LauraEstradaTv pic.twitter.com/wNfDsJzsJF — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) May 2, 2024

Gracias a eso puede decir que la hija de Lucero es sumamente respetuosa, por lo que no le pareció correcto que se burlaran de su físico de esa forma, e incluso la mencionaron.

“Yo aguanto todo el pedo, yo soy llevada, pero yo creo que no es como el estilo de Lucerito Mijares y siento que no tuvieron que haber hecho ese comentario con ella porque la verdad es que es muy diferente a mí”, dijo Wendy Guevara en la transmisión que realizó hace pocas horas.

Y agregó: “Yo sí me llevó así, mi humor es muy negro, a veces sí hablo muy fuerte y con muchas malas palabras, pero ella es una chavita muy correcta… la verdad no estuvo chido que le hicieran ese dizque chiste, no estuvo chido”.