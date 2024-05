Estos fueron todos los artistas que apoyaron a Lucerito Mijares, tras las burlas del programa “¿Qué Importa?”

Cada vez son más los artistas y personalidades del mundo del espectáculo que se van en contra de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera, por burlarse de Lucerito Mijares en su programa “¿Qué Importa”. Los conductores salieron a hablar de la apariencia de la hermosa cantante y toda la industria puso el pecho para proteger a la hija de Lucero y Manuel Mijares.

El talento de Lucerito deslumbra a cualquiera que la escucha cantar o actuar. Hablar sobre la apariencia de otra persona, según califican los que defendieron a Lucerito, es el siglo pasado.

Una de las primeras en salir en defensa de Lucerito fue Andrea Legarreta, quien afortunadamente la sigue de cerca ya que acude a las grabaciones de “Juego de Voces” para ver a Mía Rubín, su hija mayor.

Legarreta habló sobre el tema en un encuentro que tuvo con la prensa, pues le parece que Lucerito Mijares tiene tanto en común con su hija, ya que ambas crecieron en un medio que siempre las ha estado juzgando: “¡Tan injusto, tan triste, es una joven maravillosa, talentosa”.

Después, en redes sociales, hizo un enorme posteo en el que publicó un mensaje extenso sobre crear conciencia de lo que decimos en público y cómo puede dañar a otras personas.

“Me parece una oportunidad para analizarnos a nosotros mismos y con toda honestidad y el corazón en la mano, checar cómo andamos con la empatía, eso de ponernos en los zapatos de otros y preguntarnos cómo nos sentiríamos si alguien les dice a nuestros propios hijos algo para ofenderlos y humillarlos”, escribió Andrea Legarreta.

El apoyo no se detuvo y artistas como Wendy Guevara también hablaron sobre el tema, destacando la bondad de Lucerito, siempre que conoce a las personas.

“Me encanta ella, me fascina, me enloquece su talento y es bien bella. Yo la conozco. Platiqué un día con ella porque nos hicieron una videollamada con ella y un amor, super sencilla, la chava bien bonita, habló con una dulzura, la verdad que yo dije ‘qué linda”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos México.

En sus redes sociales, Lucerito subió un montón de historias de todo el apoyo que recibió en las redes sociales. Artistas como Jorge Veliz, María del Sol, el cantante Luis Adrián y hasta La Chupitos, hicieron publicaciones brindándole su apoyo incondicional.