Lucerito Mijares habla del supuesto romance con Eduardo Capetillo Jr

El éxito de “Juego de Voces” no sólo se traduce a lo que trasciende de las pantallas, sino también lo que ocurre tras cámaras. Hay una química impresionante entre los cantantes consagrados y sus hijos, a quienes conocemos como los herederos. Se ha formado una familia, pero entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. pareciera haber algo especial.

Las veces que cantaron juntos y cómo aparecen en los videos de las redes sociales, hacen que los seguidores del show y los fans, piensen que podría haber un romance entre ambos. La misma Lucerito Mijares, al ser cuestionada por el asunto, dijo sin muchos rodeos la verdad.

“Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero pues bueno, yo respeto sus decisiones. Está bien guapo, pero no, no me pela”, dijo la cantante y actriz de 19 años, para aclarar que entre los dos lo único que hay es una linda amistad.

Al mensaje de Lucerito se suma su gran amiga, Mía Rubín, quien añade que el ambiente familiar en el set no da para ese tipo de situaciones, al menos por ahora.

“Yo creo que el amor que nos tenemos, por lo que yo he visto porque no estoy enterada de este supuesto romance, pero la verdad es que como familia hemos conectado bien padre y ya si ellos quieren quieren que surja algo más, yo no me cierro, yo ando de cupido”, dijo entre risas, según reseña Infobae.