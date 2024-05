“Sale el sol” arruinó llamada de Mark Tacher con su mamá ¡Le pusieron a otra señora!

El día de las madres es una de las fechas más importantes para los mexicanos. Los conductores que trabajan en la televisión no son ajenos a esta fecha y aunque muchos de ellos tienen que cumplir con sus espacios antes de visitar a sus madrecitas, las producciones suelen sorprenderlos con video llamadas para que puedan saludarlas a nivel nacional.

Tal fue el caso del programa matutino “Sale el sol” que se dio a la tarea de contactar a las mamás de los conductores del programa para ponerlas al aire y que sus hijos las pudieran felicitar frente a sus compañeros y el público.

Solo que durante el turno de Mark Tacher las cosas no salieron del todo bien, pues la producción lo enlazó con otra mujer que resultó ser la mamá de otro conductor, generando minutos de confusión, al aire.

“Esa no es mi jefa”

El encargado de darle la sorpresa a Mark fue Mauricio Islas quien le dijo a su compañero que tenían por video llamada a la dra Mirella Feingold, madre del actor y conductor.

Fue al momento de que pusieron en la pantalla a la supuesta mamá de Mark, cuando este se percató que la mujer que se encontraba conectada no era su madre por lo que tuvo sacar al programa del error, ante la incredulidad de sus compañeros quienes no dejaban de preguntarle si en verdad la persona que estaba a cuadro no era su mamá.

“Esa no es mi jefa” fue la frase con la que Mark Tacher negó el parentesco y soltó una risa nerviosa. Ingrid Coronado intentó salvar el momento bromeando que tenían una noticia que darle.

Y como nadie les aclaraba lo que estaba sucediendo, Ingrid volvió a salvar el programa preguntando “¿Nos pueden decir quién es para saludarla?” (refiriéndose a la mujer que continuaba en la pantalla).

Fue hasta ese momento que la producción les reveló que se trataba de la mamá de Rafa Serdán (también conductor de la emisión) quien entró a cuadro para saludar a su mamá, pero fue informado al igual que el resto de los conductores que primero se haría el enlace con la mamá de Mark Tacher (la verdadera), generando uno de los momentos más incómodos de la televisión.

Eliminaron el error de las redes sociales

Como era de esperarse, el error cometido por la producción fue eliminado de las redes oficiales del programa, para evitar las burlas. Pero se encuentra disponible en la red social X.