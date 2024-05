Una guía de los Hashira en ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’. / Foto: Cortesía

Con la conclusión de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco de la Aldea de los Herreros, llegó el anuncio de una continuación para la exitosa serie de anime: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco del Entrenamiento de los Hashira. Los integrantes más poderosos del cuerpo de cazadores de demonios fueron presentados durante la primera temporada del anime, cada uno con su propio estilo de respiración.

Después de que Tanjiro, Inosuke y Zenitsu aprendieron a mantener la Respiración de Concentración Total de forma continua, Rengoku dijo que ese era uno de los requisitos para convertirse en un Hashira.También añadió que era un paso entre un millón.Con esa desalentadora declaración, es difícil no sentirse intrigado por los Hashira. A medida que avancemos en el Arco del Entrenamiento de los Hashira, repasemos quiénes son los Hashira y recordemos lo que sabemos sobre cada uno de ellos.

¿Quiénes son los Hashira en Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba?

Al final del arco de la Aldea de los Herreros, hemos pasado una cantidad significativa de tiempo con cuatro de los Hashira, y tenemos cierto conocimiento sobre dos Hashira más, pero tenemos muy poca información sobre tres de ellos. ¡Aquí están todos los Hashira de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba!.

Hashira del Agua: Giyu Tomioka

No hemos visto mucho de él desde el Arco de Resolución Inquebrantable, pero Giyu Tomioka es el Cazador de Demonios que inició a Tanjiro en su viaje. Sabemos que Giyu tiene otra técnica de Respiración de Agua (Calma Total) que Tanjiro no conocía. Giyu es tranquilo y sereno, pero no sabemos mucho más sobre su personalidad en este momento.Después de su encuentro inicial con Tanjiro al comienzo de la serie, la única otra aparición destacada de Giyu fue cuando rescató a Inosuke, Tanjiro y Nezuko de los demonios araña junto con a la Hashira de los Insectos, Shinobu Kocho.

Hashira de los Insectos: Shinobu Kocho

Shinobu Kocho admite ella misma, que es la única Hashira que no puede decapitar demonios, en especial considerando que usa una espada que solo tiene filo en su punta. Sin embargo, ella compensa su falta de fuerza física siendo la única usuaria de veneno conocida entre los Hashira. En lugar de decapitar a los demonios, Shinobu los corta con una hoja cubierta de veneno de glicina. Con su conocimiento de toxinas incluso salvó a Zenitsu cuando fue envenenado.

También sabemos por su pelea con uno de los demonios araña que Shinobu tiene una visión de los demonios bastante diferente a la de la mayoría. Quiere hacerse amiga de ellos... pero sólo después de que expíen sus pecados por las personas que han matado soportando sus torturas.

Fuera del combate, vemos que Shinobu es parte de la “Mansión Mariposa”, un hogar responsable de tratar a los Cazadores de Demonios heridos, para que recuperen su salud y darles algo de entrenamiento.

Hashira de la Llama: Kyojuro Rengoku

Kyojuro Rengoku, el Hashira de la Llama, es extremadamente extrovertido y confiado, tanto en sus habilidades como en la misión del Cuerpo de Cazadores de Demonios. Es el primer Cazador de alto rango con el que Tanjiro pasa una cantidad significativa de tiempo, e incluso acepta asumir a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke como sus aprendices una vez que terminen su misión en el Tren del Infinito. El abrumador carisma de Kyojuro los inspira a redoblar sus esfuerzos para matar demonios y cazar oponentes más poderosos.Desafortunadamente, Kyojuro no puede cumplir su promesa. Fue asesinado por 3ra Luna Creciente, Akaza, durante la pelea final del arco.Durante su pelea con Akaza, vemos que Kyojuro es de un linaje de Cazadores, y su padre incluso es un ex Hashira. Si bien no aprendemos mucho sobre en qué se diferencian sus técnicas de otros estilos de Respiración de Concentración Total, lo vemos utilizar algo llamado estilos Esotéricos en la última parte de la pelea.

Hashira del Sonido: Tengen Uzui

En el Arco del Distrito Rojo el Hashira del Sonido y ninja, Tengen Uzui, casi secuestra a Aoi Kanzaki y Naho (ayudantes en la Mansión de las Mariposas). Tanjiro se une a él en su misión de rescatar a sus esposas, y luego se unen Zenitsu e Inosuke.

Al igual que Kyojuro, Tengen es extrovertido y ruidoso. Cuando se presenta por primera vez, hace poses y es rodeado por destellos mientras se llama a sí mismo un dios, luego comienza a correr hacia su destino tan rápido que deja a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke (quienes para entonces habían aceptado unirse a él) en una nube de polvo.

A pesar de dejar su tierra natal y decidir vivir de una manera tan llamativa para honrar a sus hermanos fallecidos, vemos que Tengen no ha olvidado su formación previa como ninja. Vemos que cuando la situación lo requiere, puede quitarse sus accesorios y maquillaje más extravagantes para infiltrarse mejor, aunque sigue usando su carisma y encanto naturales para lograr sus objetivos.

En combate, Tengen usa una variedad de herramientas y técnicas de distracción para ganar ventaja sobre sus oponentes, como bombas de humo y explosivos para usar en espacios reducidos, y se coordina con sus esposas para ataques de largo alcance, observación y apoyo adicional (como como con una andanada de kunai recubiertos de veneno).

Durante la pelea masiva con los demonios de las Seis Lunas Superiores, Gyutaro y Daki, Tengen muestra que su Respiración del Sonido puede detectar los sonidos más débiles o desorientar a sus enemigos mientras sus esposas lo apoyan con armas y trampas con veneno de glicina. También vemos el impulso infalible de Tengen cuando continúa luchando con su arma habitual, dos grandes hojas unidas por una cadena que usa como nunchakus, incluso después de perder medio brazo y un ojo.

Al final de la pelea, casi todos necesitan atención médica, pero los demonios están muertos y Tengen se retira del Cuerpo y se va a casa con sus esposas.

Hashira de la Niebla: Muichiro Tokito

El Hashira de la Niebla, Muichiro Tokito, comenzó siendo desapasionado y distante, mostrando poco interés en otra cosa que no fuera entrenar, hasta que conoció a Tanjiro.Sin embargo, como aprendemos durante el Arco de la Aldea de los Herreros, esto se debe en gran parte a que Muichiro tiene amnesia desde poco antes de unirse al Cuerpo. Al recuperar sus recuerdos, vemos que vivió una vida sencilla que se vio interrumpida por la muerte de sus padres, lo que significa que luego tuvo que encontrar una manera de sobrevivir junto a su hermano gemelo. Un día, un demonio atacó la casa de Muichiro y le cortó el brazo a su hermano.En un ataque de ira, Muichiro logró derrotar al demonio y luego regresó a casa donde escuchó a su hermano pedirle a Dios que lo ayudara. Cuando el Cuerpo de Cazadores de Demonios lo salvó del borde de la muerte, ya no podía recordar a su familia ni su vida anterior, pero la rabia y el impulso por matar demonios permanecieron con él todo el tiempo hasta que Tanjiro, sin darse cuenta, volvió a despertar sus recuerdos.

Hashira del Amor: Mitsuri Kanroji

Mitsuri Kanroji, la Hashira del Amor, destaca incluso entre sus compañeros por su personalidad extrovertida y su cabello rosa y verde brillante. Es extremadamente fuerte, capaz de levantar una piedra de más de 15 kilos cuando solo tenía 14 meses, además le encanta comer. Durante su historia aprendemos que su físico anormal la hizo incapaz de encontrar el amor, por lo que ser aceptada en el Cuerpo de Cazadores de Demonios como una aliada valiosa y una presencia genuinamente bienvenida, fue impactante para ella.

El estilo de lucha de Mitsuri se parece más a un baile de cintas u otros estilos acrobáticos similares, utilizando volteretas y alta maniobrabilidad junto con una hoja larga y flexible para cubrir aparentemente cualquier ángulo o rango sin esfuerzo.

Gyomei Himejima, Obanai Iguro y Sanemi Shinazugawa

Estos son los tres Hashira de los que no hemos visto mucho, pero ahora los conoceremos en más profundidad durante el Arco del Entrenamiento de los Hashira. El Hashira de la Roca, Gyomei Himejima, ha tenido poco tiempo en pantalla hasta ahora, tenemos muy poca información sobre su personalidad o habilidades más allá de saber que es extremadamente empático y a menudo llora por el sufrimiento y la muerte de otros.

Obanai Iguro, también conocido como el Hashira Serpiente, tiene una serpiente en el hombro, una tela envuelta alrededor de la mitad inferior de su rostro y ojos heterocromáticos. Obanai no ha hecho muchas apariciones, por lo que no sabemos mucho sobre su personalidad aparte de estar muy concentrado en el trabajo. Cuando uno de sus compañeros estuvo al borde de la muerte, les preguntó cuánto tiempo necesitaban descansar antes de regresar al trabajo. Ah, y le dio a Mitsuri Kanroji sus calcetines verde lima.

Sanemi Shinazugawa, Hashira del Viento, es el hermano mayor de Genya. Sabemos que el primer demonio que mató fue su propia madre y que está dispuesto a ser dañado para exponer o matar a un demonio (como vemos cuando el Hashira se reunió con el líder del cuerpo, Kagaya Ubuyashiki, para discutir la situación de Tanjiro y Nezuko).

