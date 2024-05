El espíritu de Carmen Salinas está enojado revela “Venga la alegría”en exclusiva

¡Tómala Carlos Trejo! Flor Rubio y Ricardo Casares revelaron en primicia para el programa matutino “Venga la alegría” que el espíritu de la primera actriz Carmen Salinas, quien falleció en diciembre de 2021, se encuentra molesto.

Con motivo del día de las madres, el ocurrente programa se dio a la tarea de acompañar a María Eugenia Plascencia, una de las hijas de Carmen. El encargado de llevar a cabo dicha misión fue el reportero Jorge Nieto, quien fue testigo del hecho paranormal que ocurrió en el Panteón Español (de la CDMX), lugar donde reposan los restos de Salinas.

El periodista de espectáculos y la hija llevaban ilusionados un arreglo de flores a la cripta de Carmen, pero al intentar entrar se llevaron tremenda sorpresa al percatarse que la chapa no abría, tras varios intentos que realizó María Eugenia.

“Ha de estar enojada mucho”

En un inicio, la hija de Carmen Salinas explicó al reportero que el impedimento para abrir la chapa podía deberse a que esta se hinchó por el sol y le advirtió que ya no haría más intentos por abrir para que no se rompiera. Por lo que aseguró que volvería en otra ocasión con un cerrajero para que la ayudara abrir.

Sin embargo, segundos después la hija de Carmen Salinas cambió de parecer y le dijo al programa de TV Azteca que el espíritu de su madre pudiera estar molesto y esa sería la razón por la que no permitió que su hija entrara “Ha de estar enojada mucho, porque no pudimos abrir aquí para ver a mi mamá” declaró, dejando al reportero estupefacto por sus declaraciones.

Maria Eugenia se dijo triste por no haber podido entrar a la cripta en el día de las madres: “le trajimos sus florecidas a mi mamá, me hubiera gustado que estuvieran allá adentro pero no se puedo abrir”, declaró.

¡No ha autorizado la bioserie de Carmen Salinas!

María Eugenia también dejó en claro que ella se encuentra haciendo trámites relacionados con el sensible fallecimiento de su madre por lo que hasta este momento no ha tenido tiempo de considerar una serie biográfica de la actriz y pidió al público que no crean en versiones que afirman que se realizará dicho proyecto “No se crean que están preparando (la serie) porque yo no he autorizado nada”, concluyó.