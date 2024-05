Hijo de Camilo Sesto, sigue generando preocupación en su madre: “Está en manos de un traficante”

El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, continúa siendo motivo de creciente preocupación debido a su delicada situación.

Las declaraciones de su madre, Lourdes Ornelas, revelan que el joven se encuentra en manos de un traficante de drogas, lo que ha generado gran inquietud en su entorno cercano.

En un vídeo difundido en el programa ‘Fiesta’, se puede observar a Lourdes Ornelas enfrentándose a un supuesto amigo de Camilo, quien se presume estar aprovechándose de su vulnerabilidad. Aurelio Manzano, colaborador del programa, respalda esta versión y destaca la influencia negativa que el traficante ejerce sobre él.

Por otro lado, en una entrevista con la revista ‘Pronto’, Ornelas expresó: “Su situación es terrible. Está en mano de un camello que le suministra drogas, y no puedo hacer nada, porque las leyes no me protegen”.

“Cuando voy con policías a la casa de Camilo para impedir que entre este traficante, casi a la que apartan, es a mí, no lo entiendo. Lo estoy pasando muy mal por los errores de mi hijo, pero soy una mujer fuerte y no voy a parar en mi lucha para que deje ese mundo tan pernicioso que le rodea. Sé que no es fácil conseguirlo si Camilo no colabora”, siguió relatando.

Luego de que preocupara la imagen desaliñada que lució en unas fotografías de Instagram, el hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, reapareció en redes sociales ahora con aspecto de mujer. pic.twitter.com/GOTHq53MyS — JavierPozaInforma (@pozainforma) April 29, 2023

Relación turbulenta y afectación emocional

La relación entre madre e hijo es descrita como variable, con altibajos emocionales. Ornelas señala que:

“Unos días estamos bien y otros, mal. Si está drogado, se encuentra fuera de sí y se enfada cuando le digo algo. Voy casi todos los días a verlo. Me desvivo por él. A Camilo le pueden robar toda la casa y ni se enteraría. Está como en una nube”.

Para muchos fanáticos, la falta de protección legal y las dificultades para intervenir generan una sensación de impotencia en su lucha por ayudarlo.

Sin embargo, muchos tienen la esperanza de que Camilo encuentre el apoyo necesario para superar esta delicada situación y recuperar su bienestar.