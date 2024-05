Ella es Mich, la modelo y artista que vende lienzos de sus glúteos

Instagram es una de las redes sociales más visitadas en todo el mundo. Desde su creación, en 2010, la plataforma ahora perteneciente a Meta siempre se caracterizó por la facilidad de compartir fotos y videos. Algunos influencers, actores, deportistas e incluso políticos utilizan este espacio para mostrar cómo es su día a día.

Entre todos los usuarios, en las últimas horas se comenzó a popularizar el perfil de Mich, la modelo y artista que vende lienzos nunca antes vistos y muy peculiares: la mujer plasma sus glúteos en el cuadro para después venderlos.

“Hola chiquis, bebesontles, cosas bellas, hermosas y bien hechas. Quiero compartir con ustedes mi nuevo proyecto; plasmar mi silueta en un lienzo, lo que para mí, es arte y amor. Está, mi primera obra, está en venta, ¡la cual incluye una foto exclusiva del proceso para quien decida obtenerla!”colocó la también actriz en su cuenta persona de Instagram.

La peculiar pieza hizo que un gran número de personas comenzaran a colocar mensajes respecto a si eso se considero arte o un abuso.

¿Qué se necesita para nombrar a algo como arte?

De acuerdo con algunos portales, para que una creación sea considera artes es necesario “poseer expresión creativa, intención estética, contenido conceptual o simbólico, y posiblemente relevancia cultural o histórica”.

“Vende lo que quieras, pero no digas que eso es arte! Porque ofendes a los verdaderos artistas, yo creo que no te imaginas lo que cuesta hacer una obra de arte y los años de práctica y estudios que se necesitan”, “Despues de ti, el arte de Mar de Regil ya no parece tan rancio” o “‘lo que para mí es arte y amor’. Con todo respeto pero qué conceptos tan mediocres de ambas cosa” son algunos de los comentarios que insertaron algunos internautas.