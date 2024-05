Christian Nodal relata el dolor que siente en su rostro tras someterse al proceso de retirarse los tatuajes

La apariencia de Christian Nodal sigue sorprendiendo a sus seguidores, con cada posteo que realiza en las redes sociales. El cantante mexicano se somete a un proceso para quitarse los tatuajes del rostro, que le están dejando consecuencias dolorosas que siente en su piel.

La revista Quien se hace eco de unas declaraciones que “El Forajido” dio en una entrevista para el podcast Noche de Luz, con Luz García, en las que expresa cómo siente la cara después de tres sesiones para borrar la tinta de su piel.

“Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones. Pero hacen unas llagas muy dolorosas, en la piel se hacen como unas bolas, bolsitas como de agua, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más”, dijo Christian Nodal en la entrevista.

Lo hace por amor

Christian Nodal había dicho a mediados del 2023, que sus intenciones de quitarse la tinta del rostro era para que Inti, su hija, lo conociera sin tatuajes en la cara.

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿Entiendes? Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución”, reveló a ‘Lo Sé Todo Colombia’, adelantando que diría adiós a los 10 tatuajes que presumía y cuyo valor para retirarlos alcanzaría hasta los cinco mil dólares.