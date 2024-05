Claudia Lizaldi quiere olvidar el supuesto engaño e invita a Ingrid Coronado a participar en una buena causa

Al saberse quién era el nuevo novio de Ingrid Coronado se armó un gran revuelo, ya que se especuló que se habría entrometido en la relación que tenía el hombre con Claudia Lizaldi.

La conductora y actriz de TV Azteca explicó hace un par de semanas que ella sí llegó a salir con Germán Bricio y que sabía que cuando terminaron, él estaba interesado en alguien más.

"🌟 Ingrid Coronado aborda la polémica sobre su relación con Germán Bricio y Claudia Lizaldi.#IngridCoronado señaló que ella y #GermánBricio se conocieron estando ambos solteros y pidió respeto y privacidad para su relación. ¡Déjenla vivir su romance en paz! ❤️ #ClaudiaLizaldi pic.twitter.com/azS1DCZaNC — Agencia Mexico (@agencia_mexico) May 7, 2024

Pese a que Claudia Lizaldi no mencionó el nombre de Ingrid Coronado sí dio a entender que era ella la mujer a la que su ex le interesaba, no obstante, dejó en claro que su relación se había acabado hace mucho.

Claudia Lizaldi quiere sacar provecho de la controversia en favor de una buena causa

En el estreno de su obra de teatro “Venecia bajo la nieve”, Claudia Lizaldi habló con la prensa acerca de las pruebas que mostró Ingrid Coronado sobre el inicio de su relación con Germán Bricio.

¡#IngridCoronado asegura NO le bajó el novio a #ClaudiaLizaldi! La conductora pone un alto a los rumores y muestra pruebas... #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/EXxdzMr8f7 — De Primera Mano (@deprimeramano) May 7, 2024

Dijo que para ella no eran necesarias, pero sí su colega las quería hacer públicas para demostrar su inocencia, estaba bien puesto que honestamente no tiene ningún problema con ella.

De hecho, Claudia Lizaldi aprovechó el interés de la prensa para pedir ayuda para recolectar dinero con la finalidad de comprarle una prótesis a un joven deportista llamado Álvaro, e invitó a Ingrid Coronado y a Germán Bricio a participar, ya que se necesitan recolectar alrededor de 700 mil pesos.

“Si me van a entrevistar de Ingrid, de Germán, a quienes les deseo todo el amor del mundo y de verdad bendiciones porque el amor el bonito, y mis dos primeros invitados van a ser Germán e Ingrid para que se sumen a la causa y que esto que fue un desastre se convierta en algo de luz y en algo buena onda”, detalló Claudia Lizaldi.