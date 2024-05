TOMORROW X TOGETHER inaugura su tercera gira mundial ‘ACT: PROMISE’ en Estados Unidos. / Foto: Cortesía (BIGHIT MUSIC)

TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) inició triunfalmente la gira ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT: PROMISE>’ (en adelante: ‘ACT: PROMISE’) por Estados Unidos en Tacoma Dome el 14 de mayo.

Al regresar a Estados Unidos para su tercera gira mundial, los narradores visuales del k-pop deslumbraron a la audiencia con su combinación característica de performances inolvidables y destreza narrativa. Su setlist de 27 canciones abarcando toda su carrera fue un tapiz de narrativas musicales, intrincadamente entretejidas en cada canción y coreografía, presentando una experiencia inolvidable para los fans que cantaron en todo momento.

Las presentaciones unitarias de las canciones de ‘minisode 3: TOMORROW’, que alcanzó el #3 en el Billboard 200, cautivaron especialmente a la multitud, con la carismática coreografía de YEONJUN y SOOBIN para “The Killa (I Belong to You)” subiendo la temperatura del domo, mientras que las tiernas voces de BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI en “Quarter Life” dejaron a la audiencia asombrada.

Con 11 conciertos espectaculares en 8 ciudades, ‘ACT: PROMISE’ se perfila como la gira más impresionante de TOMORROW X TOGETHER hasta el momento. La banda líder de la Generación Z tocará en foros icónicos como la Crypto.com Arena en Los Ángeles y Madison Square Garden en Nueva York. Además, visitarán a sus fans, MOA, en ciudades en las que nunca antes habían tocado.

TOMORROW X TOGETHER inaugura su tercera gira mundial ‘ACT: PROMISE’ en Estados Unidos. / Foto: Cortesía (BIGHIT MUSIC)

Después de su espectacular show inaugural en Tacoma, los íconos de la Generación Z continuarán en Oakland el 18 de mayo, Los Ángeles el 21 y 22 de mayo, Houston el 29 de mayo, Nueva York el 1 y 2 de junio, Rosemont el 5 y 6 de junio y Washington D.C. el 8 de junio. TOMORROW X TOGETHER luego se embarcará en su gira debut en domos en Japón, con 8 conciertos en 4 ciudades.

