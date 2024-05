Así actúa un narcisista: Ángela Aguilar reveló los maltratos de una de sus exparejas

Ángela Aguilar es una de las cantantes juveniles del momento y aunque suele ser muy reservada con su vida privada recientemente ha dado a conocer un duro episodio que le tocó vivir con una de sus ex parejas.

En medio de la fama que ha cosechado la hija de Pepe Aguilar ha sido objeto de burlas y criticas en varias oportunidades como cuando se autonombró argentina, situación que la llevó a ser repudiado por los mexicanos en redes sociales.

Sin embargo, ella ha preferido ignorar las criticas y ahora ha dejado su corazón abierto para confesar que fue víctima de maltratos y abusos por parte de un ex novio, situación que drenó a través de uno de sus temas.

Esto dijo Ángela Aguilar sobre exnovio que la maltrataba

Aunque Ángela Aguilar prefirió no mencionar el nombre del hombre del hombre que la hizo vivir un amargo momento, a través de una entrevista recuperada en la cuenta de TikTok @angelitasvip, la cantante menciona que la violentaba tan seguido que agarró por modus operandi mandarle cientos de flores a su casa para que la cantante lo perdonara.

“Fue de una relación que yo quería tener con este hombre, pero él me fallaba muchísimo y cada que me fallaba me llegaban muchas flores”, dijo.

Como todo un hombre narcisista, el ex de la intérprete llegó a enviarle camiones llenos de flores para intentar enmendar los errores que cometía como pareja, situación que incluso llegó a causar indignación en el conserje quien le intentó abrir los ojos al asegurar que sabía que era víctima de violencia por parte del su ex.

“Eran camiones de flores de que a la casa y era muy raro porque hasta en el departamento en donde vivía, el conserje ya sabía de que llegaban las flores y me decía: ‘Ay Angela’”, lamentó.

Tras sufir este episodio, la artista decidió drenar su dolor a través de la música, por lo que en una de sus canciones relata parte de lo que padeció.

“Estaba hablando con una de mis amigas y yo le decía es que pues aquí estoy y esto pasó y le había contado lo que había pasado o sucedido y ella me dijo: ‘¿Angela necesitas que vaya? Creo que necesitas a una amiga’. Y ahí yo le contesté: ‘pues no te preocupes aquí están mis amigas las flores’. Y entonces me metí y estuve en el piano, tocando”.

‘Mis amigas las flores’ es el tema con el que Aguilar intentó de una forma “muy romántica de ver la decepción”

“Entonces, en vez de ver el recordatorio como super triste, yo lo veo como amigas. Yo no quise dejar que ese hombre me haya quitado el significado de las flores tan bonitas que yo tengo. Mi abuela se llama Flor Silvestre, yo tengo el tatuaje de una flor en mi espalda, las flores han significado mucho en mi vida”, finalizó.