Fernando Lozada asegura que Divaza lo discrimina por ser hetero

Fernando Lozada finalmente respondió a las acusaciones que hizo la Divaza sobre él hace un par de semanas, en las que aseguró que tenía miedo de ir a las galas de “La Casa de los Famosos 4″ porque lo amenazó.

El influencer también mencionó a Alfredo Adame, por si fuera poco, hace un par de días Ariadna Gutiérrez mencionó que el exAcaShore también amenazó a Clovis Nienow, por lo que se confirmaría su actuar violento.

No obstante, Fernando Lozada asegura que es mentira y no entiende por qué la Divaza y la modelo colombiana dijeron esas cosas de él, cuando lo único que le pidió fue que dejara de hablar mal de él, debido a que se estaba ganando un hate innecesario.

Fernando Lozada recordó que la Divaza dijo en su pódcast que no le caía bien por sus “straight vibes”

Fernando Lozada fue entrevistado por el influencer conocido como ‘Vaya Vaya’ y ahí tocó el tema de las acusaciones que hizo la Divaza sobre él y que no le gustaron.

“La Divaza es una persona muy diferente en persona, que lo que ves en redes sociales. Porque en las redes sociales es así, es el bravo y te ataca, y le ponen una cámara y te tira, y le ponen el pódcast y te tira… Y de frente me acerqué y le dije: ‘oye no tengo nada contigo, no sé por qué me estás tirando’”, relató el exAcaShore,

A lo que Divaza le contestó que tampoco tenía nada en contra de él, pero entonces Fernando Lozada no entiende porque sigue diciendo cosas malas sobre él, porque considera que, si fuera verdad, aceptaría el hate que está recibiendo por su culpa.

A Fernando le gusta Divaza, no tengo pruebas pero tampoco dudas. #lcdlf4 pic.twitter.com/uh8oYNJUNk — Ismael (@ismautrera) May 15, 2024

También destacó cuando el influencer comentó que no le caía bien por tener “straight vibes”, es decir, por sus “vibras heteros”, se le hizo discriminación, pues si él dijera que alguien le cae mal porque se le hace gay no se vería bien.