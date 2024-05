“Para lo que sea”: Carlos Bonavides publica video solicitando trabajo

Carlos Bonavides compartió en su cuenta de TikTok un video en donde ofrece sus servicios como comediante para cualquier tipo de eventos, ya sean fiestas privadas o ferias.

Hace un tiempo el actor compartió que su situación económica no se encontraba del todo bien porque la mayor parte del dinero que obtuvo en su punto más alto de su carrera lo gastó para solventar sus adicciones y una demanda en contra de un cirujano.

ya #Morena no haya de dónde sacar dinero para la camapaña de #NarcoCandidataClaudia24 y nada más les alcanzó para Carlos Bonavides. Que más que un spot, fue un comercial que te invita a ahorrar para el retiro. pic.twitter.com/zQw8cw0om8 — El Manuel (@manuelrv22) March 25, 2024

Por lo que Carlos Bonavides tuvo que declararse en quiebra luego de haber obtenido una gran fama en la década de los 90, gracias a su personaje de Huicho Domínguez en la telenovela “El premio mayor”.

Carlos Bonavides se vende como ‘Super Huicho’ para entretener ferias y fiestas

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como ‘Huicho’, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, confesó Carlos Bonavides para el programa “Sale el Sol” hace tiempo.

🚨CARLOS BONAVIDES UN ACTOR DE TRAYECTORIA PERO CON BUENA ACTITUD CON SALUD Y TRABAJO PERO VIVE AL DÍA? 🚨

Carlos Bonavides No tiene ahorros pero tampoco víve al dia Un actor de buena actitud Regresa Hiucho Domínguez? #edendorantes1 pic.twitter.com/C9MxsDSK2X — Edn (@edorantes1) April 4, 2024

Además, emprendió una demanda contra un cirujano porque en la operación estuvo a punto de morir, no obstante, para poder costearla tuvo que vender parte de su patrimonio.

“Vendí la casa, dos camionetas, un terreno… y nos quedamos verdaderamente en la inopia, ahora rento un departamento y vivo muy modestamente porque todo mi patrimonio de 26 años, desde Huicho Domínguez para acá, se gastó”, declaró Carlos Bonavides cuando perdió la demanda.

Así que ahora el actor decidió ofrecer sus servicios a través de TikTok: “Aquí está super Huicho, Huicho Domínguez, para todas las ferias, para todos los teatros del pueblo, para su evento. Huicho Domínguez para su fiesta, para lo que sea, aquí está Huicho Domínguez. Me puede contratar para todas las ferias, para todas las fiestas y para todos los lugares donde se necesita la risa de super Huicho Domínguez, ¡llámeme, no se arrepentirá!”