Carlos Bonavides pide más oportunidades a los actores de la tercera edad

El actor de 82 años ha construido una carrera en el medio artístico a lo largo de varios años, no obstante, luego de ser interceptado por varios reporteros, Bonavides compartió que el futuro de los actores mayores no resulta esperanzador, ya que no existen muchas oportunidades laborales.

Ante las escasas oportunidades laborales que surgen, el actor comentó que el mismo es quien se abre paso en la escena, ya que de otro modo los encargados de nuevas producciones comienzan a dejarlos en el olvido, a pesar de su trayectoria actoral dentro de la televisión mexicana, “la verdad es que con la edad te van olvidando” añadió al respecto.

Carlos Bonavides era “Huicho”. Foto: vía Televisa

Asimismo, precisó la importancia que tiene contar con un elenco diverso en cualquier tipo de producción, ya que finalmente son un reflejo de la sociedad, es por ello que hizo un llamado a los productores y productoras mexicanas para que mantengan a los actores mayores en los sets de grabación.

“La actuación interpreta al mundo y el mundo esta constituido por niños, jóvenes, maduros y viejos” añadió.

Proyectos de Carlos Bonavides en 2023

Al respecto comentó que aún con el panorama actual no ha dejado de trabajar en todo el año, asimismo compartió que el próximo año estará en una producción mexicana y que se encuentra a la espera de respuestas, luego de enviar varios castings.

“Efectivamente hace mucho que no me llaman para telenovelas, pero hay un proyecto para el año que entra donde estoy yo incluido, entonces no me ha faltado trabajo”

